Radinieki izmisumā meklē Vācijā pazudušo 24 gadus veco Arkādiju

Arkādijs jau no 2017. gada 9.augusta dzīvoja Vācijas pilsētā Nirnbergā, regulāri ziņojot par sevi caur sociālajiem tīkliem.

Taču no 2017. gada 21.septembra sakari pārtrūkuši. Pēc radinieku teiktā, no 21. septembra no Arkādija nav nekādas ziņas.

Līdzi pazudušajam bija pase, telefons, maks. Runā latviski.

Pazīmes: 1,76 m garš, kalsns, tumši mati, acu krāsa pelēcīgi zilgana.

Īpašas pazīmes: uz labā pleca tetovējums sirsniņas formā.

Bija ģērbies: džinsu biksēs, pelēkā jakā ar kapuci, oranžā T-kreklā. Kājās - melnas "Nike" botas.

Lūdzam visus, kas redzējuši pazudušo Arkādiju Ovčenkovu vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu, ziņot policijai pa tālr. 110 vai Bezvests.lv pa tālruni 22084084.

Foto: Ekrānuzņēmums no Facebook.com/Bezvests.lv