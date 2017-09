Strādājot nelegālo akcīzes preču apkarošanas jomā, Kārtības policijas nodaļas inspektore bija ieguvusi informāciju, ka Puškina ielā, vienā no garāžām tiek realizēta nelegālā degviela, informēja Valsts policijā.

25.septembrī policisti ieradās šajā vietā, lai veiktu pārbaudi. Policistu ierašanās brīdī 1976.gadā dzimis vīrietis apkalpoja klientu, pildot viņa automašīnā nelegālo degvielu. Degvielas tirgonis iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā.

Pārbaudes laikā garāžā policisti kopā uzgāja 650 litrus nelegālā benzīna un 20 litrus dīzeļdegvielas. Šīm vielām nozīmēta ekspertīze un policisti skaidros to izcelsmi.

Policijā sākta administratīvā lietvedība par akcīzes preču iegādes, realizācijas un uzglabāšanas noteikumu pārkāpšanu. Par šādu pārkāpumu fiziskajām personām piemēro no 70 līdz 700 eiro naudas sodu, bet juridiskajām personām - no 70 līdz 7100 eiro naudas sodu, konfiscējot šīs preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.