LETA

Trešdien būs izmaiņas tramvaju kustībā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

„Rīgas satiksme” informē, ka 27. septembrī no kustības sākuma, tramvaja sliežu pārmiju maiņas laikā, slēgts kreisais pagrieziens no 13. janvāra ielas uz Prāgas ielu, līdz ar to būs izmaiņas tramvaju maršrutos, kuri brauc uz Ķengaragu un 3. tramvaju depo.