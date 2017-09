Ierodoties notikuma vietā, norādītā mājokļa durvis atvēra Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks. Dzīvokļa grīdas bija notraipītas ar asinīm un visapkārt mētajās stikla lauskas. Virzoties tālāk pa mājokli, vienā no istabām pamanīta sieviete, kurai mediķi sniedza palīdzību. Blakus viņai atradās vienu un piecus gadus veci bērni.



Savukārt vannas istabā sastapts agresīvi noskaņotais laulātais ar grieztu brūci plauktā.



Policisti atgriezās pie sievietes, kura pastāstīja, ka ar ģimeni svinējuši nu jau piecus gadus vecā dēla dzimšanas dienu. Svinību laikā tika lietots arī alkohols. Laulātais, lietojot grādīgos dzērienus, kļuvis agresīvs, sācis grūstīties, līdz izsitis virtuves durvīm stiklu.



Krītot stikla lauskām, sagriezta sievietes kāja. Bērni miesas bojājumus nebija guvuši, tomēr notikušo pārdzīvoja un bija manāmi satraukti. Laulātā skaidroja, ka viņai ir bail atrasties vienā mājoklī ar vīru un lūdza noteikt tuvošanās aizliegumu.



Pēc brīža mediķi pavēstīja, ka bērnu mātei ir nepieciešama hospitalizācija. No sievietes noskaidrots, ka viņas prombūtnes laikā rūpes par abiem mazgadīgajiem bērniem var uzņemties vectēvs. Bērni līdz mātes atgriešanās brīdim nodoti cietušās tēvam.



Arī policistu klātbūtnē agresīvi noskaņotais dzīvesbiedrs nespēja nomierināties līdz ar to pieņemts lēmums viņu aizturēt un nogādāt dežūrdaļā. Vīrietim izskaidrots tuvošanās aizliegums un tā pārkāpšanas iespējamās sekas.



Informācija nodota Valsts policijai, RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļai, kā arī Rīgas bāriņtiesai izvērtēšanai.



Citi šobrīd lasa Krievijas policija publicējusi video no Krasnodaras kanibālu dzīvokļa 37 gadu vecumā mirusi krievu aktrise, kuru Latvijā pazina no seriāla par suni Muhtaru Piecus gadus veca zēna dzimšanas dienas svinības Rīgā pārtop asiņainā konfliktā