Raidījuma viešņa Lolita Čigāne (“Kustība Par”) raidījumā norādīja, ka vecāki, kuriem ir maz bērnu, iespējams, ir sociāli atbildīgāki, jo ir apsvēruši savu ienākumu līmeni un to kādu dzīves kvalitāti var nodrošināt bērnam. Mācītājs Kalniņš tam nepiekrita un apgalvoja, ka to varētu saukt par “mantas kultu”. “Mums vispirms visam ir jābūt, un tikai pēc tam mums būs ģimene un bērni,” jauno paaudzi kritizēja mācītājs.

Mācītājs Kalniņš uzsvēra, ka visa pamatā tomēr ir jāapsver valsts nākotne. “Paskatāmies uz mūsu valsts un tautas nākotni. Ja mums nebūs bērnu, kas kļūst par valsts pilsoņiem, tad arī radīsies visas problēmas, ko mēs paredzam nākotnē, piemēram, tas, ka cilvēkiem nebūs pensijas,” raidījumā skaidroja mācītājs.

Lai arī Čigāne uzstāja, ka jādomā arī par to, kādu izglītību iespējams dot bērnam, mācītājs Kalniņš uzsvēra, ka problēmas izglītības sistēmā būtu jārisina valstij, ne vecākiem. “Tā nav manis kā vecāka problēma, ka skolā ir slikti skolotāji. Tā ir valsts problēma. Valstij ir jādomā gan par to, lai ģimenēs būtu daudz bērnu, gan par to, lai bērns skolā saņemtu labu izglītību un vēlāk iegūtu labu darbu,” ir pārliecināts mācītājs.