Kāpēc daudzdzīvokļu mājās aizvien biežāk skan ugunsgrēka trauksme

VUGD šomēnes vairākkārt devies uz izsaukumiem, kur daudzdzīvokļu mājās iedarbojusies automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Vairumā gadījumu šī ugunsaizsardzības sistēma bija nostrādājusi kļūdaini, jo ugunsdzēsēji, pārbaudot notikuma vietu, degšanu nekonstatēja.

Noskaidrojot ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās iemeslus, secināts, ka tā galvenokārt ir smēķēšana dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Dažos gadījumos arī konstatēts, ka sistēmas iedarbošanās iemesli ir nospiesta vai sabojāta manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce vai bojājums sistēmas vadības un kontroles iekārtas programmatūrā. Dažkārt ugunsaizsardzības sistēma iedarbojusies pagrabā, kur kā iespējamais sistēmas iedarbošanās iemesls tiek uzskatīts paaugstināts telpas mitrums. Atsevišķos gadījumos sistēmas iedarbošanās iemesls ir bijis, piemēram, piedeguša ēdiena radītais piedūmojums, skaidroja Palkavniece.

VUGD vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka viens no aspektiem, kas ietekmē ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanos, ir smēķēšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās. Saskaņā ar "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma" 10.pantu smēķēšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās ir aizliegta. Tāpat nav pieļaujams, ka ugunsaizsardzības sistēma tiek atslēgta, pārslēgta no automātiskā vadības režīma uz manuālo vadības režīmu vai atslēgtas atsevišķas tās funkcijas vai demontētas kādas šīs sistēmas sastāvdaļas. Papildus tam ir aizliegts arī piestiprināt priekšmetus pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīcēm - detektoriem, manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm un kabeļiem.

Šī gada septembrī šādi gadījumi, kad kļūdaini nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, visvairāk reģistrēti Rīgā. Atsevišķās dzīvojamās mājās ugunsaizsardzības sistēma diennakts laikā iedarbojusies pat divas reizes.

Saskaņā ar "Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma" 11.pantu viens no fiziskās personas pienākumiem ugunsdrošības jomā ir ievērot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības. Tādējādi ikviens daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iemītnieks ir līdzatbildīgs par ugunsdrošības prasību ievērošanu ne tikai savā dzīvoklī, bet arī koplietošanas telpās. Lai iespējamā aizdegšanās daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā tiktu atklāta savlaicīgi un tajā ierīkotā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma būtu darbspējīga, to ekspluatējot ēku, ir jāievēro noteiktas ugunsdrošības prasības, norādīja Palkavniece.

VUGD aicina iedzīvotājus neatstāt bez ievērības atskanošo trauksmes signālu par ugunsgrēka izcelšanos un savu iespēju robežās pārliecināties par iespējamo apdraudējumu, kā arī ar mājokļa iemītniekiem pārrunāt rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Tāpat ugunsdzēsēji aicina iedzīvotājos būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku drošību un uzturēt brīvus evakuācijas ceļus, neaizšķērsojot evakuācijas izejas ar priekšmetiem un materiāliem, kā arī neaprīkot evakuācijas izejas vai izejas uz kāpņu telpām ar slēdzenēm, kas ierobežo to atvēršanu no telpas iekšpuses. Savukārt, konstatējot aizdegšanos vai citu apdraudēju, iedzīvotājiem ir nekavējoties jāevakuējas no dzīvojamās mājas, atceroties, ka ugunsgrēka gadījumā aizliegts izmantot liftu.