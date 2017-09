Komēdijas sižeta pamatā būs divu pavisam nesaderīgu pāru attiecības. Filmas galvenie varoņi būs negodīgs ierēdnis, ārštata aktrise, režisors-amatieris un ietekmīgas biznesa lēdija.

Galvenajās lomās filmējas Intars Rešetins, Rēzija Kalniņa, Ieva Florence, Ralfs Eilands, Leonarda Ķestere, Ivo Martinsons, Jurģis Spulenieks, Sandis Pēcis un citi. Filmas tērpus veido kostīmu mākslinieks Dāvids.

"Pasaulē visi labie stāsti ir par mīlestību - gan traģiskie, gan smieklīgie, jo cilvēki vēlas mīlēt un būt mīlēti. Tā dēļ viņi ir gatavi uz visu, arī blēdīties. Man interesē cilvēku raksturi un to izpausmes. Mēs kaislīgas attiecības iemetīsim jautrās un negaidītās situācijās, ļausimies improvizācijai un mūzikai un skatīsimies, kas no tā visa sanāks. Mūsu mērķis ir ieraudzīt smaidošus skatītājus, kuri, nākot ārā no kinoteātra, vēl gardi nosmejas un saka - tik traki jau nu dzīvē nav, bet padomā, vispār jau ir gan," par topošo filmu pauda režisors Ēķis.

Filmu atbalsta Nacionālais kino centrs, un tā top sadarbojoties kinoteātrim "Forum Cinemas", SIA "Cinevilla Studios" un SIA "Platforma Filma".