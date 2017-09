“Splendid Palace” aicina vidusskolēnus uz īpašu pasākumu

Pasākumā piedalīsies arī kino skates organizētājs Latvijā, režisors Staņislavs Tokalovs un Latvijā veidotās īsfilmas ''Sarauj, Just!'' radošā komanda. Kinofestivāls ‘'Manhattan Short’’ ir lielākais īsfilmu festivāls pasaulē un ir īpašs ar to, ka tiesneši ir paši skatītāji kinozālē - katrs skatītājs saņem anketu un balso par viņaprāt labāko īsfilmu un aktieri. Pasākums notiek vienas nedēļas ietvaros visā pasaulē, arī Latvijā. Šogad tas noritēs no 28. septembra līdz 8. oktobrim.

Šī gada skates programma ir īpaša Latvijai. Pirmo reizi festivāla vēsturē skates programmā ir iekļauta filma no Latvijas – režisora Pāvela Gumennikova īsfilma ''Sarauj, Just!''. Tā ir par puisi ar kustību traucējumiem, kurš, neskatoties ne uz ko, nekad nepadodas. Festivāla atlasē piedalījās 1615 īsfilmas no 75 valstīm un tikai desmit no tām tika izvēlētas ''Mahnattan Short'' programmai, tajā skaitā arī Latvijas filma.