Policijā nav reģistrēti notikumi saistībā ar ziedojumu vācēju un šādu gadījumu.

Portāls "Liepajniekiem.lv" iepriekš vēstīja, ka kāds lasītājs informējis par "nelāgu situāciju", kas izveidojusies, vācot ziedojumus mirušā zēna izvadīšanai. Cilvēks, kurš uzņēmies ziedojumu vākšanu, saziedotos līdzekļus esot iztērējis personiskām vajadzībām.

Liepājas aktīvo brīvprātīgo meklētāju grupas "LBG.lv" pārstāvis Voldemārs Linde portālam apstiprinājis, ka pārpratums esot bijis.

"Ņemot vērā, ka mazā Ivana ģimene nav no nodrošinātākajām, mums, meklētājiem, radās ideja vākt līdzekļus, lai zēns tiktu pienācīgi izvadīts un apbērēts," stāstīja Linde. Ziedojumu vākšanu uzņēmies viens no brīvprātīgajiem, piedāvājot iespēju ziedojumus ieskaitīt viņa kontā. Pavisam ziedojumi saņemti no aptuveni 70 ziedotājiem. Kopā bijis saziedots ap 2000 eiro.

Kad meklētāji saņēmuši informāciju, ka ģimene pēc pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanas atteikusies no brīvprātīgo ziedotāju naudas, ziedojumu vākšana apturēta, un līdzekļus vajadzēja atdot atpakaļ ziedotājiem. Taču ne visi tos uzreiz saņēmuši.

Brīvprātīgie meklētāji noskaidrojuši, ka zēna bērēm saziedotos līdzekļus ziedojumu vācējs iztērējis savām vajadzībām - apmaksājis komunālo pakalpojumu rēķinus, iegādājies telefonu u.c. Kopā no saziedotajiem līdzekļiem iztērēti 375 eiro.

Meklētāju grupai ziedojumu vācējs skaidrojis, ka esot sajaucis kontus un solījis naudu atdot atpakaļ visiem ziedotājiem, kas nedēļas laikā ticis izdarīts.

Ziedojumu vācējs portālam "Liepajniekiem.lv" apgalvojis, ka esot sajaucis kontus - no speciālā šim mērķim atvērtā ziedojumu konta viņš mazliet naudas esot iztērējis, jo, veicot maksājumus mobilajā bankā, sajaucis kontus – cipari kontos esot līdzīgi. Pēc ziedojumu vācēja teiktā, nejauši iztērēto naudu viņš nekavējoties atlicis atpakaļ ziedojumu kontā, un nauda esot atdota pilnīgi visiem - to viņš varot pierādīt ar čekiem un izdrukām.

Jau vēstīts, ka šovasar Liepājas pusē policija un brīvprātīgie desmit dienas meklēja bezvēsts pazudušu piecus gadus vecu zēnu, kurš no savas dzīvesvietas Liepājā, Pāvilostas ielā, bija izgājis 1.jūlijā aptuveni plkst.8.30. Policija bija noskaidrojusi, ka puika viens pats, visticamāk, sajaucot pieturvietas, aizbraucis ar autobusu Grobiņas virzienā. Pazudušais zēns 11.jūlijā tika atrasts miris Grobiņas novada Dubeņos meža masīvā brikšņos.