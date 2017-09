Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu.

Līdz ar to stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas šī gada 5.jūlija spriedums, ar kuru apsūdzētais Nauris Pikšteins sodīts ar brīvības atņemšanu uz 22 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz trim gadiem. Tāpat stājusies spēkā arī tiesas noteiktā morālā kaitējuma kompensācijas piedziņa no apsūdzētā par labu cietušajām kopumā 67 000 eiro apmērā. AT lēmums nav pārsūdzams.

Jau ziņots, ka vīrietis tika apsūdzēts par vardarbīgu dzimumtieksmju apmierināšanu pretdabiskā veidā ar mazgadīgām personām, lietojot vardarbību, draudus, kā arī izmantojot šo personu bezpalīdzības stāvokli. Tāpat apsūdzētais saukts pie kriminālatbildības par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo.

2015.gada augustā policija aizturēja tobrīd 20 gadus vecu vīrieti par smagiem dzimumnoziegumiem pret mazgadīgām meitenēm daudzdzīvokļu namu kāpņutelpās Imantā un Zasulaukā.

Ekspertīzes slēdziens liecina, ka vīrietis ir atzīts par pieskaitāmu un apzinājās savu rīcību. Viņš sadarbojies ar izmeklēšanu un sniedzis liecības par izdarītajiem noziegumiem.

Kopš 2014.gada pavasara policija izvērsa plašus pasākumus, lai notvertu personu, kas Imantas mikrorajonā seksuāli izmantoja mazgadīgas meitenes. Tobrīd bija zināms, ka kopumā no janvāra līdz oktobrim Imantas mikrorajona apkaimē tika izdarīti vairāki uzbrukumi pret septiņām meitenēm.

Noziegumus vienoja tas, ka tie pastrādāti dzīvojamās mājās, kurās ir lifts. Tieši liftos vīrietis izdarījis savus noziegumus. Policija uzskata, ka vīrietis savus upurus izsekojis, pirms tam tos novērojot bērnu laukumos. Sākotnēji uzbrukumi veikti vakaros, bet pēdējais noziegums noticis jau dienas laikā, kad uz ielām ir daudz cilvēku.

2015.gada augustā vairāk nekā gadu meklētais Imantas pedofils tika aizturēts. 2015.gada pavasarī šī persona tika aizturēta par sīku zādzību no lielveikala, tomēr atbrīvota. Puisim bija paņemts DNS paraugs, taču tobrīd likumsargiem nebija aizdomu, ka viņš varētu būt saistīts ar seksuālajiem noziegumiem Imantā. Ņemot vērā, ka lielveikala zādzībai nebija prioritārs statuss, DNS ekspertīzes ilga vairākus mēnešus. Tomēr vasaras otrajā pusē izmeklētājiem radās aizdomas, ka šī persona ir meklētais Imantas pedofils, ko apstiprināja arī saņemtie DNS analīžu rezultāti.