Berģos divi vīrieši piekauj un aplaupa paši savu paziņu

Reaģējot uz saņemto informāciju, policisti ieradās notikuma vietā, kur sastapa cietušo vīrieti. Viņš izstāstīja, ka todien nolēma atpūsties un apciemot paziņas. Ciemošanās laikā izcēlās konflikts, tāpēc vīrietis devās mājās.

Drīz vien pārējās aizdomās turētās personas ieradās pie cietušā, lai turpinātu skaidrot attiecības. Konflikta laikā viens no vīriešiem, pielietojot fizisko spēku, nodarīja miesas bojājumus cietušajam. Savukārt otrs vainīgais izvilka gāzes pistoli, pielika to cietušajam vīrietim pie galvas un draudēja izrēķināties. Izmantojot piekautā vīrieša bezspēcību, no viņa dzīvesvietas tika nolaupīts televizors.

Rīgas Teikas iecirkņa policisti, veicot operatīvo darbu, 19.septembrī par šo noziegumu aizturēja 1986. un 1987.gadā dzimušos vīriešus. Liecību sniegšanai uz iecirkni tika aizvestas arī pārējās konfliktā iesaistītās personas. Jāpiemin, ka vīrieši tobrīd atradās stiprā alkohola reibumā.

Likumsargi noskaidroja, ka aizturētie vīrieši jau iepriekš vairākas reizes nonākuši policijas redzeslokā par līdzīgiem gadījumiem.

Policistiem izdevās atgūt televizoru, kā arī izņemt gāzes ieroci.

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc

Krimināllikuma 176.panta otrās daļas - par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Aizturētie vīrieši šobrīd atrodas izolatorā.