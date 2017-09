Gluži kā lielisks atvaļinājums Spānijā... Recenzija par režisora Vinterbotoma jaunāko filmu

Šī ir jau trešā «Ceļojums uz…» sērijas filma, kurā divi britu aktieri it kā spēlē paši sevi, braukā pa skaistām Eiropas vietām, ēd izcilus ēdienus, atdarina slavenības un runājas. No vienas puses, tas izklausās pēc joka – kāpēc gan neuzņemt filmu, kur it kā pilnīgi nekas nenotiek?! Bet, no otras puses, tieši tāpēc tas arī darbojas tik lieliski un nepiespiesti. Ne velti šī ir jau trešā daļa. Protams, visa šī projekta dzinējspēks ir abi britu komiķi, kuru spēja pasmieties par sevi un vienam par otru ir tas, kas pievilina skatītājus. Izmantojot daudz improvizācijas, Kūgans un Braidons arī lieliski apspēlē «dokumentālā» kinožanru, it kā spēlējot sevi, bet skaidri un gaiši sevi arī kariķējot. Galu galā kopš pēdējā kopīgā ceļojuma uz Itāliju diezgan daudz ir mainījies abu tēlu dzīvēs. Kūgana filma «Filomena» tika nominēta četrām «Oskara» balvām. Un, protams, ka viņš par to nevar pārstāt runāt, arvien piemetot ogles abu draugu savstarpējai sāncensībai. Un tas, ka Kūgans ir viens, kamēr Braidonu mājās gaida ģimenes pavards un mazulis, ir pietiekams iemesls, lai abu aktieru jokošanās lieliski atainotu jebkuras draudzības ikdienu – nevilšu vēlmi sacensties par to, kuram ir veiksmīgāka dzīve un kurš ir izdarījis pareizās izvēles. Tieši tas, nevis gastronomiskās izvirtības, piesaista uzmanību – šie ar lielisku humoru apveltītie aktieri galu galā ir cilvēki, kuru asprātīgajās sarunās iezogas gan melanholija, gan neapmierinātība, gan neizbēgamās bailes no novecošanas un nāves.

Laižam atvaļinājumā

Stāsta premise ir identiska abām iepriekšējām daļām: abiem aktieriem «kāds žurnāls» apmaksā ceļojumu, un viņi dodas izbaudīt Eiropas skaistākos tūrisma objektus, kā arī nogaršot izcilu pavāru gatavotus ēdienus. Abi divi laiku īsina sarunās par sevi, par dzīvi, par darbu, kā arī nemitīgi velkot viens otru uz zoba, padarot katru dialogu par ko līdzvērtīgu pingponga mačam.

Vēl viena svarīga ceļojuma sastāvdaļa ir pāris absurdu piedzīvojumu (kurus atklāt neatļaušos, lai nezustu pārsteiguma moments), kā arī dažādu slavenību atdarināšana. Katram no varoņiem ir savi iemīļotie «atdarināmie», bet šoreiz lielāko godu ir izpelnījušies Džeimsa Bonda atveidotāji.

Pašrefleksijas spēks

Ļoti šarmants aspekts ir filmas pašironiskais skatījums ne tikai uz tās galvenajiem varoņiem, bet arī scenāriju. Tā kā sākotnējais uzstādījums «kāda avīze apmaksā šos ceļojumus» jau pirmajā daļā bija tik ļoti baltiem diegiem šūts, ka šoreiz veidotāji ir izvēlējušies par to pasmieties paši. Sak’– tas ir tik absurds risinājums, ka neizliksimies, ka tas ir reālistiski pamatots.

Tas, kas šo daļu padara mazliet smeldzīgāku, nekā abas iepriekšējās, ir tas, ka sarunas aizdomīgi bieži aizklīst pie novecošanas un nāves. Ir skaidrs, ka abi aktieri ir sasnieguši pusmūža robežu un par to aizdomājas arvien vairāk un nopietnāk. Un, lai arī par to britu melnā humora stilā pasmejas, nespēj noslēpt savas bažas.

Trīs lietas labas lietas

Patiesībā jau šo filmu uzstādījums ir tik vienkāršs un šarmants, ka nav neviena iemesla, kāpēc šī franšīze nevarētu turpināties mūžīgi. Pilsētu pasaulē ir daudz, atdarināmu aktieru arī. Galvenais, lai abiem galvenajiem aktieriem neiestātos rutīna un atkārtošanās. Un rodas izjūta, ka šis ir pēdējais mirklis, pirms tas notiks.

Domāju, ka filmas sirsnība, humors un nepārejošā melanholijas klātbūtne aizraus gan tos skatītājus, kuri ir bijuši Spānijā, gan tos, kuri nav. Jo galu galā šeit jau galvenā kvalitāte nav vis lokācija, bet gan kompānija.

«CEĻOJUMS UZ SPĀNIJU»

The Trip to Spain

Komēdija, drāma, dokumentāla filma, ASV, 2017

Režisors: Maikls Vinterbotoms

Lomās: Stīvs Kūgans, Robs Braidons

