Viņam uzņemšanas nodaļā pavadītās stundas izraisīja pamatīgu šoku – deviņas stundas bija jāsēž pusbadā starp dažādiem sirdzējiem, neviens viņam nespēja pateikt, ar ko viņam jārēķinās. Slimnīcas pārstāve Zane Siliņa portālam Kasjauns.lv skaidro, ka aktierim tik ilgi uzņemšanas nodaļā nācās pavadīt arī tādēļ, ka mediķiem tajā laikā nācās glābt citu - smagāk sasirgušu cilvēku - dzīvības.

„Nabadziņi tur vaidēdami, stenēdami nīka!”

„Man bija paaugstināts asinsspiediens. No poliklīnikas ārsts mani nosūtīja uz Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļu, lai tur nodotu asins analīzes. Tas man prasīja teju visu dienu – no divpadsmitiem dienā līdz deviņiem vakarā. Tas ir prātam neaptverami!

Ne jau es viens tur tās stundas gaidīju. Es vēl biju uz kājām, bet citi, nabadziņi, tur guļus vaidēdami, stenēdami nīka. Un neviens viņiem nepiegāja klāt. Redzot to, kas tur notiek, sajūta ir diezgan šaušalīga. Man blakus sēdēja viena sieviete, kurai gurnā bija stipras sāpes - viņa nevarēja paiet. Mēs ar viņu kopā nosēdējām visas deviņas stundas. Laikam ārsti nespēj visus apkalpot, dakteri staigā šurpu turpu un imitē aktīvu darbību. Staigā, pļāpā, smejas savā starpā un, ja kādam kaut ko pajautāju, atskanēja: „Es par to neatbildu, par to atbild cits ārsts”.

Ja to visu, kas tur redzams un dzirdams neuztvertu ar humoru, tad prātā varētu sajukt. Bija sieviete, kurai bija aizdomas par lauztu kāju, jo viņai gadījies iekrist bedrē vienā no Rīgas remontējamām ielām. Viņa ar sāpošu, stīvu kāju lūdza garāmejošajam personālam, lai uztaisa rentgenu. Kāda medmāsiņa atbildēja, ka viņa par to neatbild. Viņai tika taujāts – bet kurš atbild? Viņa nezinot. Tu tur jūties pilnīgi kā uz Marsa! Totālā neziņā, kad kas notiks, ko darīt,” Plēpis sūkstījies žurnālam „Kas Jauns”.

Kad bija nodotas analīzes, Plēpim atkal vairākas stundas bija jāpavada slimnīcas gaitenī. Vispirms divas stundas, kamēr ieslēdz datoru, un tad vēl stundu, kamēr izdrukā analīžu rezultātus. Aktierim visu šo stundu laikā nepiedāvāja ne ēdienu, ne kādu ūdens malku. Labi, ka vēl labierīcības bija bez maksas, ironizē Plēpis. Deviņos vakarā viņš varēja doties mājās, bet vispirms vēl bija jāsamaksā rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem – 27 eiro.

„Tie, kas to nav piedzīvojuši, tie jau nesaprot. Tie droši vien domā, ka es fantazēju,” savu stāstu par piedzīvoto slimnīcā noslēdz Plēpis.

„Slimnīca nevar garantēt iekļauties noteiktos laika termiņos”

Paula Stradiņa klīnikas vadība izvērtējusi pazīstamā aktiera piedzīvojumus slimnīcā, un tās viedokli portālam Kasjauns.lv pauda klīnikas sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Siliņa:

„Stradiņa slimnīca ir iepazinusies ar konkrēto gadījumu. Pirmkārt, secinām, ka pacients ir saņēmis vispusīgus izmeklējumus, kas nepieciešami, lai apstiprinātu vai neapstiprinātu ārsta noteikto iespējamo diagnozi. Izmeklējumu veikšanai ir noteikta secība, piemēram, datortomogrāfijas nozīmēšanai nepieciešami laboratorisko analīžu izmeklējumi. Neatliekamās medicīnas centra primārais uzdevums ir sniegt pacientiem palīdzību dzīvību un veselību apdraudošās situācijās, tomēr Centra praktiskā pieredze liecina, ka pacienti gaida visplašākās diagnostikas iespējas. Izmeklējumiem nepieciešamais laiks ietver ne tikai materiāla, piemēram, asins analīžu, rentgena attēla, iegūšanu, bet arī speciālista darbu to aprakstot, kā arī ārstam izvērtējot kopainu un turpmāko rekomendāciju sniegšanu. Šie minētie apstākļi un konkrētajā brīdī ievesto citu pacientu veselības stāvokļa smaguma pakāpe ietekmē kopējo laiku, ko pacients pavada Centrā.



Slimnīca nevar garantēt iekļauties noteiktos laika termiņos, ja tas skar neatliekamo palīdzību, kā rezultātā bieži vien tiek glābtas pacientu dzīvības. Slimnīca nekādā veidā nav ieinteresēta pacientus bez medicīniskas nepieciešamības aizkavēt, reizēm papildus laiks ir nepieciešams novērošanai, kas ir paša pacienta interesēs.

Neatliekamās medicīnas centrā pacientiem ir nodrošināta iespēja saņemt ēdienu un dzērienu, bet, ņemot vērā pacienta slimības gaitas un neatliekamai ārstēšanai nepieciešamo medicīnisko izmeklējumu un procedūru norises nosacījumus, paša pacienta interesēs ir atturēties no ēdienu un dzērienu lietošanas, kamēr to ir atļāvis pacienta ārstējošais ārsts. Pacientiem ir iespēja jautāt par dzēriena vai ēdiena uzņemšanas iespējām personālam.

Saistībā ar saņemto rēķinu, norādām, ka tas izrakstīts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, ietverot valstī noteiktos pacienta līdzmaksājumus.

Slimnīcas ieskatā pacientiem ir jāsaņem saprotama un pietiekama informācija par medicīniskās aprūpes norisi, laboratorisko analīžu un diagnostisko rezultātu aptuveno gaidīšanas laiku. Centra atbildīgie darbinieki ir pārrunājuši ar personālu saziņas jautājumus, lai uzlabotu pacienta informētību”.