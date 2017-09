Google Maps

Nedēļas nogalē naktī ierobežos satiksmi Kārļa Ulmaņa gatvē

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Sakarā ar ielas seguma atjaunošanas darbiem nakts laikā no 22. uz 23. septembri un no 23. uz 24. septembri no plkst. 23.00 līdz 7.00 būs ierobežota transportlīdzekļu satiksme Kārļa Ulmaņa gatvē uz tilta pār Mārupīti.