"Domāju, ka šādi pavērsieni ir neiespējami. Ja jau mēs šobrīd laužam šķēpus par nelielu cilvēku skaitu - pagājušajā gadā nepilsoņa statusu, piemēram, piešķīra 52 bērniem, arī nākotnē gadā ne vairāk kā papildu 100 bērnu šādā veidā iegūtu Latvijas pilsonību -, domāju, parlamenta balsojums par pilsonības piešķiršanu vēl plašākam personu lokam vispār nav iespējams. Tā ka bažām par "kājas paslīdēšanu" nav pamata," sacījis prezidents, atgādinot, ka nepilsoņiem ir iespēja iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā.

Politiķis atkārtoti mudinājis deputātus atbalstīt priekšlikumu. "26 gadus Latvija ir neatkarīga valsts, bet mēs joprojām baidāmies no bērniem. (...) Joprojām baidīties no cilvēkiem, kas piedzims Latvijā, manuprāt, ir pilnīgi nepareizi. Ir vienreiz jāizbeidz padomju seku tiražēšana, jo patiesībā šis nepilsoņa statuss taču ir padomju okupācijas sekas, kas joprojām tiek politiski uzturētas valstī. Ir pienācis laiks politiski izšķirties par to, lai vairs nepiešķirtu šādu nepilsoņa statusu. Jāņem taču vērā, ka nepilsoņa statuss bija pagaidu variants pārejas posmā no padomju okupācijas uz brīvu, neatkarīgu valsti."

"Te nav runa par pilsoņu loka būtisku paplašināšanu - priekšlikums attiecas uz Pilsonības likumā jau noteiktiem stingriem kritērijiem, saskaņā ar kuriem pilsonība atzīstama," uzsvēris Vējonis, "politiķi vienmēr jebkuru iniciatīvu, ko izsaka prezidents, uztver ar aizdomām kā kaut kādu miglas pūšanu. Bet tas tikai nozīmē, ka varbūt paši deputāti ar savu rīcību šādu iniciatīvu mēģina padarīt par tādu kā miglu. Man nekas tāds nav padomā, es tikai vienkārši eju pragmatiski uz priekšu, virzu to, ko uzskatu par pareizu."

Kā ziņots, Saeima šodien lems, vai nodot izskatīšanai parlamenta komisijās Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa iniciatīvu pārtraukt nepilsoņu statusa piešķiršanu Latvijā dzimušajiem bērniem.

Kā liecina aģentūras LETA apkopotā informācija, šī iniciatīva šodien gaidāmajā balsojumā varētu negūt Saeimas vairākuma atbalstu.

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) neatbalstīs prezidenta iniciatīvu, aģentūrai LETA sacīja ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Vaicāts, kā tas notiks praktiski, Brigmanis sagaida, ka deputāti balsos pret. Neviens no deputātiem, kas piedalīsies sēdē, nav politiķi informējis, ka plānotu nepiedalīties balsojumā, tomēr viens ZZS parlamentārietis nepiedalīsies sēdē.

"Vienotības" Saeimas frakcijas vadītāja Solvita Āboltiņa aģentūrai LETA sacīja, ka no 22 deputātiem divi nepiedalīsies sēdē, 16 balsos pret vai atturēsies, bet "četrinieks" no partijas "Kustība Par!" - Lolita Čigāne, Andrejs Judins, Aleksejs Loskutovs un Ints Dālderis - atbalstīs prezidenta iniciatīvu.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) jau iepriekš norādīja, ka neatbalstīs Vējoņa priekšlikumu, kā arī atgādināja koalīcijas partneriem, ka šādu jautājumu virzīšanai nepieciešams konsensus starp partneriem. Ņemot vērā VL-TB/LNNK nostāju, valdošās koalīcijas partneri apliecināja, ka neatbalstīs prezidenta ieceri.

Savukārt opozīcijas partijas - "Saskaņa", Latvijas Reģionu apvienība un partija "No sirds Latvijai" - ir nolēmušais balsot par Vējoņa iesniegtā likumprojekta nodošanu izskatīšanai komisijās.

Ņemot vērā politisko spēku pausto un to spēku samēru Saeimā, pagaidām sagaidāms, ka "nepilsoņu bērnu iniciatīva" varētu tikt noraidīta ar dažām vai vairākām balsīm.