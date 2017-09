LLKC augkopības speciālisti kartupeļu audzētājiem Latvijā atgādina, ka atkarībā no tā, cik mitrs bijis lauks, jāparedz iespējas kartupeļu apžāvēšanai un jāatceras, ka pārlieku lielā mitrumā bijušus kartupeļus nedrīkst atlasīt stādāmajam materiālam.

"Par pārmērīga mitruma ietekmi uz kartupeli liecina palielinātas elpošanas atveres - lenticellas, kuras saskatāmas ar neapbruņotu aci. Tās ir kā balti punktiņi vai nelieli, it kā nedaudz pūkaini, plankumiņi. No tiem nav jābaidās, jo, nonākot normālos apstākļos un apžūstot, bumbuļu kvalitāte netiek ietekmēta. Taču pastāv risks, ka caur šīm atverēm bumbulī var iekļūt bakteriālo puvju ierosinātāji, un tie vienkārši sapūs, inficējot arī veselos," sacīja LLKC Augkopības nodaļas vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils.

LLKC aicina kartupeļu ražas novākšanai izvēties laukus vai to daļas, kuri ātrāk apžūst, un kuros ir iespējams uzsākt ražas vākšanu. Tāpat jāparedz vietu iepriekšējai apžāvēšanai pirms bumbuļu novietošanas pastāvīgai glabāšanai. Ja pastāv risks attīstīties bakteriālajām puvēm, tad jāatceras, ka kartupeļus nedrīkst žāvēt ar siltu gaisu +15 līdz +20 grādos pēc Celsija, jo tas var izraisīt ļoti strauju bakteriālo puvju tālāko izplatību. Ventilācijai jāizmanto vēss gaiss - +12 līdz +13 grādu temperatūrā. Saglabājoties siltam laikam, ar āra gaisu var ventilēt tikai veselos bumbuļus, bet riskam pakļautie jāventilē ar iepriekš nedaudz atdzesētu gaisu, lai samazinātu gaisa mitrumu.

Kad žāvēšana ir pilnībā pabeigta, kartupeļi jāsašķiro pirms ievietošanas noliktavā glabāšanai, atgādina LLKC. Ja augsnes mehāniskā sastāva dēļ bumbuļi ievērojami aplipuši ar augsnes daļiņām, noderēs šķirošanas galds ar birstēm, it sevišķi, ja kartupeļos izplatīts melnais kraupis vai rizoktonija, kas ietekmē bumbuļu vizuālo izskatu. Ja platības to ļauj, sausā laikā kartupeļus var apžāvēt uz lauka, izmantojot kartupeļu racējus vai kombainam nolaižot lejā transportieri un noberot kartupeļu bumbuļus uz novāktām vagu vietām. No laukiem, kur kartupeļu bumbuļi ilgstoši bijuši ūdeni vai pārmērīgā mitrumā, nevajadzētu atlasīt stādāmo materiālu.

LLKC darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijas teritorijā. Tā pastāvēšanas mērķis ir veicināt lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņēmēju profesionālās un ekonomiskās zināšanas, nodrošināt konsultāciju un mācību organizāciju visos Latvijas novados, paaugstināt lauku iedzīvotāju konkurētspēju Eiropas Savienībā un organizēt Zemkopības ministrijas padotībā esošajās iestādēs strādājošo darbinieku tālākizglītību.