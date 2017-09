Par “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētāju kļuvis Artis Druvinieks

Druvinieks iespēju vadīt AS «Rīgas Centrāltirgus», kas apvieno Centrāltirgu, Āgenskalna tirgu, Vidzemes tirgu un tirgu “Latgale”, ieguva uzņēmuma akcionāra izsludinātā konkursā, kurā tika saņemti 19 pretendentu pieteikumi, vērtējot tos divās kārtās.

“Esmu ļoti pagodināts, ka konkursa rezultātā, tieši man ir uzticēts vadīt lielāko tirgu Eiropā.

Par savu primāro uzdevumu uzskatu iesākto renovācijas projektu, it īpaši Gastronomijas paviljona un tirgus kanālmalas realizāciju, kā arī citu tirgus teritoriju sakārtošanu un attīstību, tajā skaitā degradēto teritoriju sakopšanu, paviljonu renovāciju un tirdzniecības vietu izkārtojuma pilnveidi. Plānoju nozīmīgus lēmumus Āgenskalna tirgus renovācijai nepieciešamo finanšu piesaistei.

Otrkārt, vēlos, lai tirgus pamatā ir droša vide un visi tirgū notiekošie procesi rīdziniekiem un viesiem būtu skaidri saprotami un neradītu mulsinošus jautājumus.

Treškārt, uzņēmuma spēki tiks veltīti tam, lai veicinātu iepirkšanās kultūru tirgos, popularizējot to rīdzinieku un pilsētas viesu vidū. Šajā kontekstā pastiprināsim darbu, lai Centrāltirgū izveidotu savu tūrisma informācijas centru un muzeju.

Esmu pateicīgs par man izrādīto uzticību un esmu gatavs uzņemties atbildību, lai Rīgas Centrāltirgus saglabātu savu kultūrvēsturisko unikalitāti, vienlaicīgi ejot kopsolī ar laiku un kļūstot par vienu no modernākajiem tirgiem visā kontinentā”, uzsver Artis Druvinieks, AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs.

Druvinieks ir studējis Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, kur ieguvis jurista kvalifikāciju. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar tādiem lieliem uzņēmumiem kā SIA “L-Ekspresis”, kur strādājis par biznesa attīstības direktoru un valdes locekli, ilgus gadus pildījis iepirkuma speciālista pienākumus SIA “Latvijas Mobilais telefons”.