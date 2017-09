Vecmīlgrāvī smakas dēļ Vides dienests lūdzis samazināt kuģa iekraušanas ātrumu

Viņa skaidroja, ka, lai apstiprinātu smakas izcelsmi, VVD inspektori apsekos arī citus tuvumā esošus ostas termināļus.

Taujāta par vielām, kas radījušas smaku, Bukleviča atbildēja, ka šāda informācija pašlaik nav VVD rīcībā.

VVD inspektori devušies pārbaudīt kuģu iekraušanas termināļus arī uz Bolderāju un Kundziņsalu, jo nav novērojuši pazīmes, ka smakas izcelsme būtu AS "B.L.B Baltijas terminālis". Jaunās smakas avota meklējumu vietas izvēlētas, jo pašlaik Rīgā pūš rietumu vējš. Bukleviča sacīja, ka, neraugoties uz to, uzņēmums pietauvoto kuģi pēc VVD lūguma turpina iekraut lēnāk nekā iepriekš.

Kā liecina vairāku iedzīvotāju ieraksti sociālajā vietnē "Twitter", Vecmīlgrāvī un tā apkārtnē jau otro reizi šomēnes gaisā jūtama nepatīkama gāzes smaka.

Kā aģentūru LETA informēja AS "Latvijas gāze" pārstāvji, 12.septembrī laika posmā no plkst.19 līdz plkst.22 uzņēmuma avārijas dienests saņēma vairāk kā 100 zvanus no Rīgas iedzīvotājiem par nepatīkamu smaku Sarkandaugavā, Jaunmīlgrāvī, Vecmīlgrāvī, Mangaļos un Vecāķos.

Kā liecina aģentūras LETA arhīva informācija, Vecmīlgrāvja un Sarkandaugavas rajonu ostu apkārtnēs jau vairākus gadus laiku pa laikam jūtama naftas produktu smaka. Līdz šim VVD arī sodījis vairākus šo rajonu ostās darbojošos uzņēmumus par normatīvo aktu pārkāpumiem.

Piemēram, šogad aprīlī par nepatīkamu smaku sūdzējās Sarkandaugavas iedzīvotāji. Jau sākotnēji VVD norādīja, ka, visticamāk, naktī vai agrā rīta stundā veikti degvielas, kam ir paaugstināts merkaptāna daudzums, pārkraušanas darbi, kas arī ir radījis gāzei līdzīgo smaku.