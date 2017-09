Skaudrs stāsts no Rīgas policistu hronikas par kāda 5 gadus veca zēna dzīves situāciju

Kasjauns.lv policijā uzzināja, ka 19. septembrī īsi pirms plkst.17 policisti saņēma informāciju, ka Juglā vienā no sabiedriskā transporta pieturvietām atrodas vairākas personas reibumā ar mazu bērnu.



Notikuma vietā sastapti divi vīrieši, sieviete ar zilu aci un aptuveni piecus gadus vecs zēns. Visi pieaugušie bija manāmā alkohola reibumā. Sieviete paskaidroja, ka ir zēna māte. Jautājot par alkohola lietošanu, viņa atzina, ka notikuma dienā izdzērusi puslitru degvīna. Bērna mātes izelpā konstatētas 2,88 promiles alkohola.



Māte apgalvoja, ka līdz viņas atžirgšanas brīdim par bērnu varētu parūpēties vecmāmiņa. Policisti aizbrauca uz viņas dzīvesvietu. Pie mājokļa durvīm saklausīta skaļa mūzika, savukārt dzīvoklī sastapta iereibusi vecmamma. Sieviete sākumā noliedza, ka lietojusi alkoholu, taču vēlāk tomēr atzina, ka ir dzērusi.



Ņemot vērā, ka neviens no radiniekiem nebija spējīgs par bērnu parūpēties pieņemts lēmums viņu šķirt no ģimenes un nogādāt krīzes centrā.



Lietas materiāli nosūtīti RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļai, kā arī Rīgas bāriņtiesai izvērtēšanai.





Citi šobrīd lasa Kas tur labs un kādas ir cenas? FOTOREPORTĀŽA no Centrāltirgus rudenī Tuvinieku muļķība vīrieti Kurzemē noved pie pamatīga asins zuduma "Jo dēlam sāp visvairāk..." Šie vecāki pēc šķiršanās izdarīja to, ko spētu vien retais