Kā tagad klājas filmas "Caur adatu" varonim Edijam, kurš 6 gadus lietoja heroīnu

Dokumentālajā filmā „Caur adatu” netrūkst šoka, bezcerības un ar narkotiku atkarību saistītās skarbās realitātes, taču tā ir Edija pagātne.

Sarunā ar portālu Kasjauns.lv Edijs apstiprina, ka joprojām pieturās pie lēnāka dzīves ritma, aizvien virzoties uz priekšu, pretī saviem mērķiem.

Ar kemperi pa Eiropu

"Beidzot esmu ticis atvaļinājumā! Ja godīgi, biju ļoti noguris no Latvijas, precīzāk – no veselības aprūpes birokrātijas, nosauksim to tā..." izstāsta Edijs.

Kā atklājās filmā, puisis sirgst ar hepatītu C un sadzīvot ar šo kaiti Latvijā, veselības aprūpes problemātikas dēļ, ir gana grūti.

Atvaļinājumu viņš kopā ar savu meiteni Noru un dažiem draugiem nolēmis pavadīt, apceļojot Eiropu. Plānos ietilpst viesošanās Francijā, Itālijā, Spānijā un Portugālē.

Edijs ar Noru Parīzē, Eifeļa tornī. (Foto: Edija Vītoliņa personīgais arhīvs)

“Ar draugiem vienkārši noīrējām kemperi un devāmies ceļā. Līdz šim esam jau pabijuši pāris valstīs, dažas vēl ir palikušas,” piebilst puisis.

“Mācos dzīvot vienkāršāk”

Šobrīd viņš kopā ar savu draudzeni Noru mācās 12. klasē un, kad laiks atļauj, atpūšas. Kopā ar draugiem sanāk paceļot arī pa Latviju.

Nora pie Berlīnes mūra fragmentiem, Vācijā. (Foto: Edija Vītoliņa personīgais arhīvs)

“Kad pienāk brīvdienas, izdomājam, kur gribētos aizbraukt, pasaucam līdzi draugus un dodamies. Cenšos saglabāt sev ierasto, ērto tempu un palēnām virzos uz priekšu. Mācos dzīvot vienkāršāk un izbaudīt to. Citu jaunumu pagaidām nav – dzīvosim, redzēsim, visam savs laiks, kā saka,” atbild Edijs.

Kasjauns.lv Ediju Vītoliņu pirmo reizi intervēja tieši pirms gada.

Tolaik puisis piekrita atklāti izstāstīt par to, kā dzīve iegrozījusies trīs gadus pēc Latvijā populārās filmas tapšanas un vai sarežģītajā atlabšanas procesā kaut reizi ir “paslīdējusi kāja”.

Interviju Ediju Vītoliņu vari lasīt šeit.

Pirms kāda laika Kasjauns.lv aprunājās arī ar Edija vecmammu Veltu.

Sirmā kundze nepameta puisi visu grūto laiku un joprojām turpina atbalstīt Ediju, cik vien spēj.

Interviju ar Edija vecmammu Veltu Vītolu vari lasīt šeit.

