Mēru samita laikā Rīgā vietām ierobežos satiksmi

- 21. septembrī no plkst. 8.00 līdz 16.00 Krišjāņa Barona ielā 60 metrus garā posmā pretī ēkai Nr.97A;

- 21. septembrī no plkst. 18.30 līdz 22.00 Doma laukumā;

- 22. septembrī no plkst. 7.00 līdz 15.00 Amatu ielā un stāvlaukumā pie Lielās Ģildes;

- 22. septembrī no plkst. 7.00 līdz 15.00 Meistaru ielas posmā no Amatu ielas līdz Mazajai Smilšu ielai;

- 22. septembrī no plkst. 7.00 līdz 15.00 Zirgu ielas kreisajā pusē, posmā un virzienā no Meistaru ielas līdz Šķūņu ielai.

