Politiķis sūrojies, ka Saeimā valdot partokrātijas diktatūra, no kuras vajagot mēģināt atteikties. "Saeimas komisijām jākļūst par darbnīcām, kurās izstrādā un pieņem lēmumus. Tagad deputāti nāk uz komisijām nobalsot par partiju aizkulisēs nolemto. Jāatsakās no partiju kvotām ne tikai budžeta, bet ari ministriju un Saeimas komisiju sadalījumā. Jāmazina ministriju, nozaru un reģionu atkarība no partiju "galiem". Visu šo kvotu sistēma cieši saistīta ar līdzekļu izsišanu un sadali savējiem."

Deputāts arī kritizējis kolēģus, kuriem "ārējā politikā "Saskaņa" vai oligarhi var būt viņu vislielākie ienaidnieki, bet ietekmes darījumos visi top par vienotu partiju". "Ierindas karognesēji, arī deputāti, to reizēm pamana, bet tad sāk it kā snauduļot, lai neredzētu. Cits ieurbjas šaurajā darbības lauciņā, kurā veic patiesi vajadzīgu un labu darbu, bet izliekas neredzam lielus nesmukumus. Dažs deputāts var pieņemt kulturāla izbāžņa lomu, kad ļauts pat zināmos rāmjos būt disidentam, ja vien proties laikus apklust un nekaitēt lielajiem darījumiem. Un tad vajag noklaudzināt durvis, lai mostas," sacījis Latkovskis, par šādu modinošu durvju klaudzināšanu nosaucot arī savu aiziešanu no partijas.

""Vienotībai" iekšējais satricinājums jau ir novēlots. Žēl, "Vienotībai" bija Latvijai ļoti vajadzīgs intelektuālais potenciāls, bet partokrātijas inerce visu degradēja. VL-TB/LNNK un ZZS no ātra sabrukuma pasargā garantētais elektorāts. VL-TB/LNNK tas ir šauri nacionāls vēlētājs, kas partiju pārvilks pāri 5% barjerai. ZZS tie ir pat 10%, kas aizstāvēs "Rīdzenes" sarunu stila politiķus. Bet tāda taktika ir aizvien ciešāka cilpas savilkšana pašiem ap savu kaklu. Tas ir pieprasījums pēc aizvien kareivīgāka un primitīvāka politiķa tipa," teicis deputāts.

Latkovskis nav skaidri atbildējis par saviem nākotnes politiskajiem plāniem. "Palikt ir vērts, ja politikā tu attīsties kā cilvēks, dod radošus un sakārtojošus impulsus apkārtējai videi. Šobrīd Saeimā vēlos pilnveidot Integrālās jeb visaptverošās politikas grupu. Mūsdienu politikā akūti pietrūkst cilvēka un dzīves redzējuma kopsakarībās. Praktiskais līmenis tādas politikas īstenošanai ir Ilgtspējīgas attīstības komisija, uz kuru esmu pārgājis. Vai no tā kaut kas cerīgs sanāks? Redzēs. Iekulties dziļāk partokrātu politikas iebrauktajās sliedēs es negribu."