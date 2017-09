Centra sporta kvartāla atklāšanas svētkus apmeklējuši vairāk kā 12 000 rīdzinieku

Sportiskas un radošas aktivitātes notika katrā Centra sporta kvartāla laukumā. Futbola laukumā bija iespēja izmēģināt savas prasmes bumbu spēlē ar kāju. Vienā no multifunkcionāliem laukumiem notika florbola spēle un varēja pārbaudīt veiklību šajā sporta veidā. Otrā multifunkcionālā laukumā ar dažādām radošām un sportiskām aktivitātēm darbojās bērnu un jauniešu centrs „Rīgas skolēnu pils”. Jaunizveidotajos laukumos bija iespēja arī izzināt un izmēģināt pludmales volejbola spēli. Centra sporta kvartālā ir arī izveidota Baltijā lielākā velo trase, kur notika dažādi paraugdemonstrējumi ar velo, skeitiem, BMX, kā arī „Velozinis” skolā apmācīja jaunos velobraucējus.

Svētki turpinājās līdz pat plkst.22.00 vakarā, kad kvartālu ierībināja A. Graudu bungu skolas audzēkņi, svētku viesi vēroja Green Trials velo paraugdemonstrējumus. Svētki noslēdzās ar Mika Dukura, Justa un grupas “Astro’n’out” koncertu.

Centra sporta kvartāla kopējā teritorija ir četri hektāri, no kuriem 7000 kvadrātmetros ir izveidots viens no lielākajiem rotaļu laukumiem bērniem. Tajā ir uzstādītas dažāda veida rotaļu iekārtas un elementi, kas domātas divu vecuma grupu bērniem - vecumā līdz 7 gadiem un no astoņu gadu vecuma. Rotaļu laukuma vizuālajā noformējumā izmantoti Rīgas simboli un vēsture. Rotaļu laukuma labiekārtošanas darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veica SIA „Jūrmalas mežaparki”.



Pārējā Centra sporta kvartāla teritorijā ir izveidots futbola laukums ar 280 metru skrejceļu ap to, basketbola laukums, divi multifunkcionālie laukumi, laukumi pludmales volejbolam, tāllēkšanas sektors, skeitparks un veloparks, laukums ielu vingrošanai, tribīnes, inventāra nomas punkti, tualetes, ģērbtuves. Visā teritorijā uzstādīta video novērošanas un apgaismošanas sistēma. Teritorija ir iežogota ar atjaunoto vēsturisko žogu.

Stadiona izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veic PS „LNK Industries Partnership”.



Pēc Centra sporta kvartāla atklāšanas svētkiem vēl turpināsies teritorijas apzaļumošanas darbi, kuru laikā tiks iestādīti augi, koki un krūmi, kā arī iesēts zāliens. Šobrīd tiek projektētas arī kafejnīcas telpas un nojumes, kur varēs patverties no saules.

Arī turpmāk ikviens rīdzinieks ir aicināts apmeklēt Centra sporta kvartālu. Informācija par kvartāla apmeklēšanas laikiem un tajā ievērojamiem noteikumiem ir pieejama Rīgas Centra humanitārās vidusskolas mājas lapā www.rchv.lv sadaļā Centra sporta kvartāls.