Jaunatklāto Centra sporta kvartālu Rīgā apmeklējuši vairāk nekā 7000 cilvēku

Sestdien ar dažādām sportiskām aktivitātēm un muzikāliem priekšnesumiem tika atklāts Centra sporta kvartāls, kas izveidots Krišjāņa Barona ielā 116a, bijušā Latvijas Universitātes stadiona teritorijā. Pasākums turpināsies līdz plkst.22.

Kopīgas izmaksas, ieskaitot jūnijā atklāto bērnu rotaļu laukumu, kā arī vēl iecerētus darbus, ir 5,4 miljoni eiro, sacīja Gailīte.

Centra sporta kvartāla kopējā teritorija ir četri hektāri, no kuriem 7000 kvadrātmetros ir izveidots viens no lielākajiem rotaļu laukumiem bērniem. Tajā ir uzstādītas dažāda veida rotaļu iekārtas un elementi, kas domātas divu vecuma grupu bērniem - vecumā līdz septiņiem gadiem un no astoņu gadu vecuma. Rotaļu laukuma vizuālajā noformējumā izmantoti Rīgas simboli un vēsture. Rotaļu laukuma labiekārtošanas darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veica SIA "Jūrmalas mežaparki".

Pārējā Centra sporta kvartāla teritorijā ir izveidots futbola laukums ar 280 metru skrejceļu ap to, basketbola laukums, divi multifunkcionālie laukumi, laukumi pludmales volejbolam, tāllēkšanas sektors, skeitparks un veloparks, laukums ielu vingrošanai, tribīnes, inventāra nomas punkti, tualetes, ģērbtuves. Visā teritorijā uzstādīta video novērošanas un apgaismošanas sistēma. Teritorija ir iežogota ar atjaunoto vēsturisko žogu.

Pēc Centra sporta kvartāla atklāšanas svētkiem vēl turpināsies teritorijas apzaļumošanas darbi, kuru laikā tiks iestādīti augi, koki un krūmi, kā arī iesēts zāliens. Pašlaik tiek projektētas arī kafejnīcas telpas un nojumes, kur varēs patverties no saules.

Stadiona izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veic PS "LNK Industries Partnership", informēja domē.