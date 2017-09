Vairāk nekā 1000 pensionāru pošas sapulcei sestdien

Deputāts teica, ka pateikt precīzu dalībnieku skaitu ir grūti, jo cilvēku, kas piedalīsies sapulē, daudzums atkarīgs arī no laikapstākļiem, kā arī rīdzinieku aktivitātes.

Siliņš norādīja, ka no Latvijas reģioniem varētu piedalīties apmēram 800 dalībnieku. Divi autobusi ar pensionāriem būs no Ventspils, divi - no Rēzeknes, kā arī autobuss - no Madonas.

LPF pensionāru sapulcē sestdien vāks parakstus par nabadzības pieauguma apturēšanu vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū un veselības aprūpes nodrošināšanu senioriem.

Sapulce norisināsies no plkst.12 līdz 13.30, un uz to aicināti pensionāru organizāciju pārstāvji no 114 LPF dalīborganizācijām no novadiem un pilsētām. Tāpat sapulcē aicināti piedalīties LPF sadarbības partneru pārstāvji un valsts amatpersonas.

Pasākuma devīze - "Cilvēcīgas un godpilnas vecumdienas".