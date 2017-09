Nikolaja Kolotilo Latvija top piecus kvadrātkilometrus lielā teritorijā blakus Salaspils TEC 2, kur treknajos gados bija iecere izveidot nelielu kotedžu ciematiņu. Kā tur bija, kā nebija, bet kādu dienu pensionētais celtnieks nosprieda – nav ko niekoties, realizēs savu sapni, proti, būvēs jaunu valsti.

Gribēt, varēt, darīt – īsta meistara filozofija un dzīves jēga. (Foto: Rojs Maizītis)

Mildai trīs zvaigznes, Nikolajam arī

Pirmais solis bija teritorijas rekonstrukcija un aerofotografēšana, lai maksimāli precīzi izveidotu topošās valsts kontūru. No robežmūru būvniecības Nikolajs atteicās, sak, nav jau nekāda Ķīna; raks pa perimetru dziļu kanālu. Sacīts – darīts! No putna lidojuma nav pat ne mazāko šaubu, ka redzama Latvija miniatūrā.

Zemgales reģions gatavs uzņemt viesus. (Foto: Andrejs Malavskis )

Lai gan vietas, ja godīgi, tik skaistai zemei kā Latvija nebija diži daudz, Nikolajs atrada iespēju savā Latvijā izvietot visus valsts reģionus: Zemgali, Vidzemi, Kurzemi un Latgali. Pēc dižā būvnieka ieceres katrā reģionā ir pa trim mājām, kas gluži kā Nikolaja sapņa lidojums lidinās sešus metrus virs zemes, uzstutētas uz metāla cauruļu konstrukcijām. Kāpēc trīs? Arī te Nikolajam viss godīgi – Milda tur rokās trīs zvaigznes, Nikolaja valstī ir trīs mājas.

Īstais brīdis paziņot, ka Zemgales reģions tūlīt būs gatavs – var sākt dzīvot. Tikai potenciālajiem iedzīvotājiem jābūt gataviem, ka ievākšanās ceļš vedīs cauri Trojas zirgam.

Trojas zirgs – tā ir Latvijas vēstures nozīmīga daļa. (Foto: Rojs Maizītis)

Latvijas Trojas zirgs

Kāds te sakars ar zirgu? Turklāt Trojas? Nikolajs rāmi smīn – nekāda viltus vai pārpratumu, Trojas zirgs Latvijā nav iemaldījies, Trojas zirgs Latvijā ir klātesošs.

“Deviņdesmito gadu sākumā es, tāpat kā daudzi citi, balsoju par Latvijas neatkarību – pārliecībā, ka, atdaloties no Padomju Savienības, mēs beidzot sāksim dzīvot kā cilvēki. Cilvēku cienīgu civilizētu dzīvi, nešķirojot cilvēkus pilsoņos un nepilsoņos. Kas notika tālāk, zina visi. Tā laika politiķu solījumi, ilgi gaidītā neatkarība manā uzskatā ir Trojas zirgs. Un es to uzcēlu! Te tas ir – divpadsmit metru augsts, divus metrus plats un četrus metrus garš!

Ministru kabinets un kosmodroms

Drīz vien notiekošā vērienīgums un iespaidīgie plāni tika pamanīti. Draugi un kaimiņi no dārzkopības kooperatīva "Rūķīši" tik ļoti sajūsminājās un iedvesmojās no Nikolaja ieceres uzbūvēt jaunu valsti, ka sākās kolektīva celtniecības materiālu un aprīkojuma piegāde. Viss jaunajai valstij! “Man veda pāļus, armatūru… Ko man bija ar to darīt? Mest ārā? Nē. Es taču esmu hohols! Ukrainis. Visu liekam lietā!” Nikolajs sacīto apstiprina ar stingru rokas mājienu.

Piemēram, tagad no izbrāķētajiem, miskastē izgāztajiem būvmateriāliem Nikolajs ceļ Latvijas Ministru kabinetu. “Viss būs kā dzīvē. Kā mūsu valdībā – ačgārni, ar kājām gaisā. Ministrijas ēku būvēju no pamatiem uz leju. Lai tad šie pagrozās. Pieraduši,” klāsta dižās idejas autors.

Un nedomājiet, ka Nikolajs kādu velk uz zoba. Viss notiek, kā viņš solījis. Godīgi, pēc sirdsapziņas. Katram sava vieta.

Foto: Rojs Maizītis

Uzņēmējs grib skaistu valsti, kurā godina tos, kas aplausu cienīgi. Ceļ kosmodromu… Kāpēc? Muļķīgs jautājums! Latvijai jābūt lepnai ar mūsu kosmonautiem, kas – tiesa, tolaik citas valsts komandā – lidoja kosmosā. Tieši rīdzinieks Anatolijs Solovjovs ir rekordists, visu laiku visilgāk atklātā kosmosā pavadījušais kosmonauts. Kopumā 16 reižu izejot atklātā kosmosā, tajā pavadītas 82 stundas un 21 minūte.

Šis sasniegums ir ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā. Arī Aleksandrs Kaleri ir pašu cilvēks kosmosā, kosmonauts no Jūrmalas, lidojis piecas reizes, kā bortinženieris piedalījies "Soyuz TM-14" misijā un paveicis lielus darbus kosmiskajā stacijā Mir.

Īstu kosmosa kuģi Nikolajam gan neizdevās dabūt (bet neviens nebrīnīsies, ja izdosies), tāpēc viņš raķeti uzbūvēja no piectonnīgas metāla alus mucas. To viņam uzdāvināja Bauskas alus saimnieks Vladimirs Barskovs. Pilotējamajā kuģī ir divi stāvi, iespējams, Belkai un Strelkai, un pa kosmosā braucamā perimetru ir laukums, kur atrodas iedvesmojoši galdiņi ar vēl ērtākiem sēžamajiem, kas aicināt aicina izbaudīt lidojumu ar jūsmīgu saucienu uz lūpām: “Eh! Laižam!”

Kamēr Nikolajs vēl meklē īstu kosmosa kuģi, lidojumam tiek piedāvāta paša radītā raķete no piectonnīgās alus mucas. (Foto: Rojs Maizītis)

Bagāts ir tas, kas bagāts jūtas

Ne viens vien iedomājies, kas tas par bagātnieku, kurš te plosās, smejas pensionārs Nikolajs Kolotilo, kura dzimtā puse ir Čerņigovas apgabals, bet uzvārds tulkojumā no krievu valodas nozīmē – dauzīt, kalt. Valsts cēlājs apstiprina: “Kopš sevi atceros, vienmēr kaut ko atradu un kalu, kalu un dauzīju…”

Cerīgajos deviņdesmitajos gados Nikolajs Kolotilo uzkala arī Kolotilovku – atpūtas kompleksu ar krievu pirtīm, kas ātri izpelnījās ievērību un joprojām ir cieņā ne vienam vien atpūtniekam. Toreiz Nikolajs teicis: “Pietiek rukāt citiem, uzcelšu kaut ko sev!” Tagad viņš ceļ visiem jaunu Latviju.

Kolotilovka – sākums atpūtai un… jauniem sapņiem (Foto: Rojs Maizītis)