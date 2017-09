FIA Pasaules rallijkrosa čempionāta posma laikā būs ierobežotas transportlīdzekļu turēšanas vietas

- Biķernieku ielas abās pusēs posmā no Ieriķu ielas līdz Sergeja Eizenšteina ielai;

- Sergeja Eizenšteina ielā 50 metrus garā posmā pirms un pēc iebrauktuvēm (divām) Biķernieku kompleksās sporta bāzes teritorijā;

- Šmerļa ielas posmā no iebrauktuves Kinostudijā līdz Sergeja Eizenšteina ielai.

No 16. septembra plkst. 7.00 līdz 17. septembra plkst. 18.00 tiks ierobežots maksimālais braukšanas ātrums līdz 30 km/h:

- Biķernieku ielas posmā no Ieriķu ielas līdz Sergeja Eizenšteina ielai;

- Šmerļa ielas posmā no iebrauktuves Kinostudijā līdz Sergeja Eizenšteina ielai.

No 16. septembra plkst. 7.00 līdz 17. septembra plkst. 18.00 tiks atļauts novietot transportlīdzekļus Ulbrokas ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Biķernieku ielas līdz Dzelzavas ielai.

Par pasākumu norisi atbildīga ir SIA „RA EVENTS”.