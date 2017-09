Sestdien aicina uz Centra sporta kvartāla atklāšanas svētkiem

Tajos piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktore Ineta Rudzīte, SIA „Jūrmalas Mežaparki” ģenerālmenedžeris Mārtiņš Čuda, Francijas uzņēmuma „Proludic” īpašnieki Denis Le Poupons (Denis Le Poupon) un Filips Le Poupons (Philippe Le Poupon), „LNK Group” padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Milovs un „LNK Industries” valdes priekšsēdētājs Artjoms Milovs. Pasākumā aicināti piedalīties Latvijas Volejbola federācijas, Latvijas Futbola federācijas, kā arī citu sporta federāciju pārstāvji.

Centra sporta kvartāla svētkus atklās ar dziedātāju Aijas Andrejevas, Antras Stafeckas un Ievas Sutugovas koncertu, ko muzikāli pavadīs Atis Ieviņš ar grupu. Svētkos būs rotaļas un dziesmas kopā ar radošās apvienības „Pasaku nams” iemīļotiem pasaku tēliem, uzstāsies mūsdienu deju studija „PRO X” un jaunā bērnu rokgrupa „POP ROK KIDS”. Programmā būs gan ielu vingrotāju šovs, gan dažādi velo paraugdemonstrējumi. Svētkus ierībinās arī Andžeja Grauda bungu skola un Latvijas jaunie talanti, dziedās Miks Dukurs un Justs. Svētkus noslēgs grupas „Astro'n'out” koncerts. Būs arī dažādi konkursi un aktivitātes sporta laukumos. Visas dienas garumā muzikālu un sportisku ritmu svētkos uzturēs radio „Pieci” dīdžeji un pasākumu vadītāji Ketija Šēnberga un Toms Grēviņš.

Foto: Publicitātes

Sportiskas un radošas aktivitātes notiks katrā Centra sporta kvartāla laukumā. Futbola laukumā būs iespēja izmēģināt savas prasmes bumbu spēlē ar kāju. Vienā no multifunkcionāliem laukumiem notiks florbola spēle un varēs pārbaudīt veiklību šajā sporta veidā. Otrā multifunkcionālā laukumā ar dažādām radošām un sportiskām aktivitātēm darbosies bērnu un jauniešu centrs „Rīgas skolēnu pils”. Jaunizveidotajos laukumos būs iespēja arī izzināt un izmēģināt pludmales volejbola spēli. Centra sporta kvartālā izveidota Baltijā lielākā velo trase, kur notiks dažādi paraugdemonstrējumi ar velo, skeitiem, BMX, kā arī „Velozinis” savā skolā apmācīs jaunos velobraucējus.

Svētkos tiks atklāts arī latviešu basketbola zvaigznes Kristapa Porziņģa basketbola laukums. Īpašā vieta, kur jauniešiem trenēties basketbolā, tapusi sadarbībā ar „Porzingis Family Foundation” un banku „Citadele”. Laukuma atklāšanas pasākumā varēs vērot karsējmeiteņu šovu ar akrobātikas elementiem un dažādas ar basketbolu saistītas aktivitātes. Būs iespēja piedalīties konkursos un laimēt balvas.

Centra sporta kvartāla kopējā teritorija ir četri hektāri, no kuriem 7000 kvadrātmetros ir izveidots viens no lielākajiem rotaļu laukumiem bērniem. Tajā ir uzstādītas dažāda veida rotaļu iekārtas un elementi, kas domātas divu vecuma grupu bērniem - vecumā līdz 7 gadiem un no astoņu gadu vecuma. Rotaļu laukuma vizuālajā noformējumā izmantoti Rīgas simboli un vēsture. Rotaļu laukuma labiekārtošanas darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veica SIA „Jūrmalas mežaparki”.

Pārējā Centra sporta kvartāla teritorijā ir izveidots futbola laukums ar 280 metru skrejceļu ap to, basketbola laukums, divi multifunkcionālie laukumi, laukumi pludmales volejbolam, tāllēkšanas sektors, skeitparks un veloparks, laukums ielu vingrošanai, tribīnes, inventāra nomas punkti, tualetes, ģērbtuves. Visā teritorijā uzstādīta video novērošanas un apgaismošanas sistēma. Teritorija ir iežogota ar atjaunoto vēsturisko žogu.

Pēc Centra sporta kvartāla atklāšanas svētkiem vēl turpināsies teritorijas apzaļumošanas darbi, kuru laikā tiks iestādīti augi, koki un krūmi, kā arī iesēts zāliens. Šobrīd tiek projektētas arī kafejnīcas telpas un nojumes, kur varēs patverties no saules.

Stadiona izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veic PS „LNK Industries Partnership”.