Neminot personas vārdu, VP preses pārstāve Sigita Pildava aģentūrai LETA apstiprināja, ka ENAP lietvedībā ir kriminālprocess, kas sākts par piesavināšanos un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Šajā lietā vakar veikta vairākas izmeklēšanas darbības, tajā skaitā kratīšanas aizdomās turētā dzīvesvietā un darbavietā. Maksātnespējas administrators aizturēts vakar, bet šodien viņam piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Izmeklēšanas interesēs policija neatklāj, kas tieši administratoram tiek inkriminēts.

Aģentūrai LETA neizdevās sazināties ar pašu Levkānu, jo viņa mobilais telefons bija izslēgts.

Levkāna ienākumu deklarācija liecina, ka pērn viņš strādājis kā pašnodarbināta persona, kā arī bijis valdes loceklis uzņēmumos "B2B law office", "B2B M&A", "Odis Food" un "Forte Timber", kā arī padomes loceklis AS "RosZoloto", bet kā ieņēmumu avoti norādīti SIA "Citadele līzings un faktorings", no kura viņš par pārdevumu saņēmis 21 700 eiro, bet kopumā 12 259 eiro Levkāns saņēmis darba algā no "B2B law office", "B2B M&A" un "Forte Timber", kuros visos viņš ir īpašnieks. Kā pašnodarbinātā gūtie ienākumi deklarācijā nav norādīti.

Levkānam pieder divas automašīnas - 2010.gada "KIA Carnival" un 2004.gada "Audi A6", kā arī viņa valdījumā ir 2014.gada "Chrysler Town & Country". Tāpat viņam pieder dzīvoklis Ogresgala pagastā.

Levkāns arī deklarējis parādsaistības 16 100 eiro apmērā.

Levkāns pirmoreiz ieguva atpazīstamību, kad Rīgas rajona tiesa ierosināja viņu iecelt par maksātnespējas administratoru SIA "Baltijas aviācijas sistēmas" (BAS) maksātnespējas procesā, taču maksātnespējas process tika izbeigts pirms administratora iecelšanas.

Patlaban Levkāns darbojas kā maksātnespējas administrators FK "Skonto" maksātnespējas procesā, taču aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka ENAP sāktā lieta nav saistīta ar klubu "Skonto".

Jau ziņots, ka ENAP iepriekš aizturējis un inkriminējis mantiskus noziegumus vairākiem maksātnespējas administratoriem. Skaļākā aizturēšana notika šovasar, kad aizturēti administratori Māris Sprūds, Ilmārs Krūms un Nauris Durevskis. ENAP sāka divus atsevišķus kriminālprocesus. Vienā figurē Sprūds kopā ar Krūmu un finansists Jorens Raitums. Sprūdam un Krūmam tiek inkriminēta izspiešana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, savukārt Raitumam tiek inkriminēta dalība izspiešanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā. Trijotnes apcietināšana saistīta ar likvidējamo "Trasta komercbanku".

Nesen Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu pret kādu bijušo maksātnespējas administratoru par 25 000 eiro piesavināšanos.