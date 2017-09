Bordāns: “Pilsonības jautājums ir pagājušā gadsimta problēma”

Bordāns raidījumā norādīja, ka krievus pilsonības jautājumi neinteresē, viņus drīzāk uztrauc segregācija. “Pilsonības jautājumi - tie ir pagājušā gadsimta jautājumi. Te ir stāsts, ka ar segregētiem bērnudārziem un izglītības iestādēm, ar sarunām par pilsonības automātisku piešķiršanu vai nepiešķiršanu – tas viss veicina turpināt segregāciju,” uzstāja Bordāns. Turklāt Rīgas domes deputāts ir pārliecināts, ka paši krievi vēlas integrēties, tomēr vairākām partijām būtu izdevīgāk saglabāt segregāciju un turpināt šīs diskusijas.

Bordāns uzskata, ka šādas diskusijas kalpo kā aizsegs īstajām problēmām, piemēram, latviešu skolu slēgšanu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Bordāns uzskata, ka šādas diskusijas kalpo kā aizsegs īstajām problēmām, piemēram, latviešu skolu slēgšanu. “Bolderājā pa to laiku mēģina slēgt vienīgo latviešu skolu. Rīgas pilsētā kādreiz bērni varēja mierīgi aiziet no krievu ģimenēm uz latviešu skolu un veiksmīgi tikt galā, šobrīd tā tendence ir pretēja. Latvieši no Bolderājas brauc prom uz Iļģuciemu vai attālām vietām vai arī iet uz krievu skolām, bet mēs te runājam par pagājušā gadsimta problēmām,” sašutumu pauda JKP biedrs.