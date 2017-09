Kiršteins norādīja, ka, nākot klajā ar šo priekšlikumu, prezidents Vējonis ignorē ierasto kārtību. Deputāts pauda pārliecību, ka pilsonības likums šajā Saeimā vispār nebūtu jāapspriež, jo neviena partija pirms vēlēšanām to nebija norādījusi kā vienu no būtiskajiem jautājumiem. “Parasti pirms vēlēšanām partija paziņo, ka viens no būtiskajiem jautājumiem būs, piemēram, automātiska pilsonības piešķiršana, un vēlētāji nobalso. Viņi šai partijai vai nu iedod vai neiedod mandātu. Tagad iznāk kaut kā otrādi,” sašutumu pauda Kiršteins. Viņš arī atklāja, ka Saeimas sastāvs bija vienojies pilsonības likumu “neaiztikt”.

Kiršteins norādīja, ka pilsoņu statusa mainīšana nozīmētu neievērot arī starptautiskajos līgumos paustos principus. Viņš raidījumā apgalvoja, ka Latvijā, kā citās mazajās valstīs, pilsonību manto no vecākiem, turklāt tas ir ierakstīts arī 1920. gada Latvijas-Krievijas miera līgumā. “Tur ir teikts, ka Latvijas pilsonis ir persona, kura bija Latvijas pilsonis līdz Pirmajam pasaules karam, vai viņa pēcnācēji,” norādīja Kiršteins.

Kiršteins norādīja, ka, nākot klajā ar šo priekšlikumu, prezidents Vējonis ignorē ierasto kārtību. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kiršteins raidījumā apgalvoja, ka šī nav vienīgā Vējoņa iniciatīva, kura “noārda esošo konstitucionālo sistēmu”. Kiršteins uzskaitīja četras šādas iniciatīvas: “Valsts prezidents ir nācis klajā jau ar 4 principiem, kas faktiski noārda esošo konstitucionālo sistēmu. Piemēram, ierosināja mainīt Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību Saeimā. Viņš ir ierosinājis, ka politiķiem būtu jārunā arī krieviski, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, vai jebkurā valodā, bet ķīniski vai rumāniski jau viņi neatbildēs. Trešā iniciatīva bija tautas vēlēts prezidents, un tagad ir par šīs pilsonības principa mainīšanu.”