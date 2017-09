Advokāts Lapsa precīzi norāda, ka tiesas spriedums par mājas atņemšanu stājies spēkā, un uz visiem dokumentiem, kas aizveda pie mājas atsavināšanas, ir pašas Gitas Karlsbergas paraksti.

"Tiesas nozīmētā ekspertīze pēc (Gitas Karlsbergas lūguma) atzina, ka ieķīlājuma līgumu par strīdus īpašuma ieķīlāšanu ir parakstījusi pati Gita Karlsberga. Nostiprinājuma lūgumu par hipotēkas reģistrēšanu uz strīdus īpašumu zvērināta notāra klātbūtnē ir parakstījusi pati Gita Karlsberga," raksta Lapsa.

Uz dokumentiem, kas noveda pie mājas zaudēšanas, pat kundzes vārda pirmais burts "G' uzrakstīts tā, kā pati pensionāre to nekad nav darījusi. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Karlsbergas meita Inga portālam Kasjauns.lv parādīja neatkarīgās ekspertīzes kopijas, kurā burtu pa burtam pētīti šie paraksti. Acīmredzamas nesakritības redzamas gan sievietes iniciāļos GK, gan visos citos burtos, un to, ka paraksti ir viltojumi, ar zīmogu apliecinājuši divi neatkarīgi eksperti (Sk. pievienotajos foto).

Kā portālam Kasjauns.lv stāsta Inga - šie papīri nez kāpēc nav tikuši pieņemti tiesā. "Uz kuru tad ekspertīzi Lapsa atsaucas?" viņa vaicā.

Tāpat par nostiprinājuma lūgumu par hipotēkas reģistrēšanu uz strīdus īpašumu neesot parakstījusi māte, norāda meita Inga. "Līdz šim ne policija, ne tiesa nav noskaidrojusi, kas un pie kādiem apstākļiem ir sastādījis nostiprinājuma lūgumu," skaidro Inga.

Viņa norāda uz kādas "mistiskas A. Šnepstes" parādīšanos un uzskata, ka šo "uzvārdu" itin viegli sameklējis agrāk tiesātais afērists A. Sūna, ar kura palīdzību tad arī Gitas kundzes kaimiņiene Abricka darbojusies.

Tālāk advokāts Jānis Lapsa norāda, ka Gitas kundze un kaimiņiene Anda Abricka faktiski darbojušās uz vienu roku: "Gita Karlsberga kopā ar otru atbildētāju (laikam ar rakstos pieminēto kaimiņieni), kas bijusi nominālā aizdevuma no bankas saņēmēja, slēgušas mērķa aizdevuma līgumu, kas norāda, ka darbojušās kopīgi," argumentē Lapsa.

"Karlsberga nav slēgusi mērķa aizdevuma līgumu. To ir slēgusi A. Abricka kopā ar savu sadarbības partneri A. Sūnu. Abricka 2007. gadā dzīvoja Gitas kaimiņos, tas ir, Imantas ielā 27, bet viņa dokumentā norāda, ka ieķīlās Gitas māju Imantas ielā 25. Kāpēc tas bija jādara Abrickai? Kur bija problēma Karlsbergai pašai ņemt kredītu uz sava īpašuma vērtības pamata. Lapsas kungs nevēlas runāt par to, kāds bija kredīta saņemšanas mērķis! Ja mērķis bija iegādāties konkrētu īpašumu Stiebru ielā, kura vērtība bija 10 000 latu, tad kāpēc banka izsniedz 86 000 eiro? Tapēc, lai pabarotu klerkus, jo Sūna ir augstas klases mahinators, kurš, kā izrādījās, ir agrāk krimināli sodīts! Sūna ar Abrickas palīdzību ir apkrāpuši vairākus desmitus cilvēku, kuriem ir īpašumi," uzskata Gitas meita.

Advokāts: pensionārei pašai bijusi vēlme nopelnīt

Lapsa arīdzan pauž, ka Karlsberga ne tikai "visu apzinājās", bet pat kopā ar savu meitu maksājusi procentus par saņemtā aizdevuma lietošanu bankai.

Inga Karlsberga atbildē iesaka Lapsam smalkāk papētīt, kurš veicis maksājumus no paša sākuma. "Vai tiesā ir dokumenti, maksājumu uzdevumi par saņemtā aizdevuma lietošanu bankai? Vai lietas materiālos ir norādīts, no kura līdz kuram laikam Karlsberga un viņas meita ir maksājusi procentus? Vai kredīta lietā atrodas dokuments ,,kredīta izsniegšanas un dzēšanas grafiks”, un kurš parakstijies par tā saņemšanu?"

Visbeidzot Lapsa dara zināmu, ka patiesais šīs sāgas iemesls ir pašas Gitas kundzes vēlme nopelnīt.

"Karlsberga ar citu personu pēc aizdevuma saņemšanas no bankas ir noslēgusi aizdevuma līgumu par summu, kas ir nedaudz mazāka par saņemto no bankas, kas liek secināt, ka ir bijusi vēlme nopelnīt," uzskata jaunā mājas īpašnieka advokāts.

Te kundzes meita Inga norāda, ka izbrīna fakts: kā banka vispār varēja izsniegt kredītu Andai Abrickai, kurai nav bijuši nekādi uzrādāmi ienākumi. "Nav pārbaudīta maksātspēja, nav vērtēts kredīta saņemšanas mērķis. "Pareksiešiem" patiesībā Abricku vajadzēja patriekt ar sūdainu mietu, jo kredītu viņai nedrīkstēja izsniegt," pauž sieviete.

Pēc visiem šiem notikumiem Inga vaicā, vai mēs vispār dzīvojam tiesiskā valstī, kur tagad vieglākais ir izrēķināties ar pensionāri, atņemt māju un salauzt vecumdienas.

Tiktāl advokāta fakti un Gitas tuvinieku atbildes uz tiem.

Neglītā epizode ar izlikšanu no mājas

Video, kurā redzama Karlsbergas un viņas radu brutālā izlikšana no mājas, satrieca daudzus. Portāla Kasjauns.lv feisbuka kontā to noskatījušies jau 600 tūkstoši cilvēku, un daudzi palika nesaprašanā, kas gan tās par gestapo metodēm - pazemojoši, cietsirdīgi un vardarbīgi izmest cilvēkus no mājām.

Advokāts Lapsa norāda, ka viss process ildzis 14 stundas un bijis cilvēciski smags. Viņš atzīmē, ka pusotru gadu tiesas lēmums par ievešanu valdījumā nebija izpildīts, ļaujot Gitai iesniegt visas iespējamās sūdzības un prasības.

Meita stāsta, ka sūdzības bijušas vairākas - taču visas tikušas noraidītas no tiesu izpildītāja J. Gehtmana puses. Tālab arī par Gehtmana darbībām celta prasība, kas šobrīd nosūtīta Rīgas apgabaltiesai.

Mājas īpašnieka pārstāvis: "Vai tas ir normāli?"

Vienubrīd pat 10 policisti centušies savaldīt tiesu izpildītāju un jauno īpašnieku, norāda Lapsa, turklāt trīs reizes nepamatoti saukta ātrā palīdzība, kuru Gitas kundze esot "sūtījusi tālāk". Karlsberga un viņas radi nemitīgi gānījuši visus. Sirmās kundzes ģimenes locekļi ļavuši tantei gulēt uz zemes trīs stundas un nav palīdzējuši piecelties, informē advokāts un vaicā - vai tas ir normāli?

Kundzes meita atzīmē, ka viss notikušais bija nevis normāla ievešana valdījumā, bet gan izlikšana, izceļot vārtiņus un pielietojot fizisku spēku pret mājas iemītniekiem. Jaunajam īpašniekam Bernhardam līdzi bijis pat fleksis!

"Tas viss - bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas. Valsts varas pārstāvis Gehtmans (tiesu izpildītājs - red. piez) ražo bomžus! Par tādu pataisīta Karlsberga - atstāta bez tiesībām," saka Inga.

Tāpat neesot skaidrs, kurš īsti nogrūda sirmo kundzi zemē, bet no ārstu palīdzības Gita atteikusies, jo baidījusies, ka viņu aizvedīs uz trakonamu un sašpricēs ar nezināmiem medikamentiem, stāsta meita. "Jo pirmajā reizē šī gada 30. jūnijā, lai tiktu īpašumā, tiesu izpildītājs izsauca ātrās palīdzības brigādi, kuri pienāca pie vārtiņiem un teica, lai laiž iekšā, jo īpašumā esot psihiski nelīdzsvarots, traks cilvēks," viņa atceras.

"Neviens no Gitas radiniekiem policijai virsū neskrēja. Pirmais, kurš izprovocēja nekārtību, bija tiesu izpildītājs Gehtmans. Gehtmans sāka raustīt mani, nevis otrādāk."

Kasjauns.lv jau vēstīja, ka Karlsbergiem nav ļauts paņemt no mājas savas mantas, tāpat todien viņi nav laisti iekšā mājā kaut vai pačurāt. Advokāts Lapsa uzsver, ka tie ir meli, gan piemetinot, ka jaunajam īpašniekam savā namā ir visas tiesības nelaist iekšā mājai nu jau nepiederošus cilvēkus. Taču Inga ir neizpratnē, kāpēc sievietei neļāva piedalīties viņas pašas mantas aprakstīšanā, kā arī istabās sameklēt zāles, pasi, naudu un vērtslietas, par kurām tikai Gita pati zina, kur tās glabājas.

Inga arīdzan vaicā, uz kurieni tika aizvesta visa kustamā manta, kas parakstīja mantas protokolu un vai mantas tika fotografētas? Uz šiem jautājumiem pagaidām atbilžu nav.

"Gita Karlsberga un viņas tuvinieki skandina vienu dziesmu – kur ir spriedums par viņu izlikšanu? Tāda sprieduma šajā gadījumā nav, nebūs un tas nav vajadzīgs. Ir tiesas lēmums par ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā, un tas ir obligāts visiem un izpildāms, atbrīvojot īpašumu no mantām un personām," skaidro Jānis Lapsa, "tāds ir mans viedoklis, un katrs var pats izlemt, cik patiesi ir publicētie raksti, skatīties video, domāt un vērtēt kritiski, un izdarīt secinājumus. Nav šaubu, ka daļa to nespēs un lamas turpināsies, tomēr ļoti ceru uz izpratni. Jebkurā gadījumā lieta ir noslēgusies, un likums ir jāievēro," portālam Kasjauns.lv pavēstīja nama Imantas ielā jaunā īpašnieka advokāts.

Kasjauns.lv turpinās sekot līdzi šai lietai. Karlsbergu ģimene vēl nav nolaidusi rokas un cer uz tiesiskumu Latvijā.

Patlaban vērtē tiesu izpildītāja rīcību

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (LZTIP) šīs nedēļas laikā izvērtēs tiesu izpildītāja darbību, veicot īpašuma atbrīvošanu Imantā, informēja LZTIP pārstāve Baiba Litvina.

Pēc tieslietu ministra Dzintara Rasnača rosinājuma LZTIP ir pieprasījusi skaidrojumu par tiesu izpildītāja rīcību, veicot īpašuma atbrīvošanu Imantā.

Tiesu izpildītājs Juris Gehtmans savus skaidrojumus ir devis un tos tagad izskata Tieslietu ministrijā.

Par ko ir stāsts?

Trešdien 6. septembrī zvērināts tiesu izpildītājs Juris Gehtmans veica pircēja Ivo Bernharda ievešanu valdījumā mājā, kurā līdz šim dzīvoja 83 gadus vecā pensionāre Gita Karlsberga.

Ar šo tad arī ir beigusies pensionāres Gitas cīņa par palikšanu namā, kurā viņa aizvadīja savu mūžu.

Nepatīkamais process sākās ap pulksten 9.00. Tajā iesaistījās tiesu izpildītājs, nama pircējs un Gitas meita Inga Karlsberga kopā ar diviem dēliem un brāli.

Ģimene sākotnēji nav piekritusi ielaist atbraucējus, taču pavisam drīz notiekošajā iesaistījās policija un, kā apgalvo Inga, process izvērsās “agresīvs un klaji pazemojošs”.

Pēc tam kad tiesu izpildītājs bija pabeidzis visas plānotās darbības, Gitai no nama nebija ļauts paņemt pat ikdienā tik ļoti nepieciešamos medikamentus, kā arī pārtiku, naudu, pasi un citus dokumentus – iedzīve aizvesta nezināmā virzienā.

Ģimene sadodas rokās, lai neielaistu atbraucējus

“No sākuma viņi mēģināja tikt iekšā pa vārtiņiem, taču mēs nelaidām. Taču Bernhardam rokās bija fleksis un viņš piepeši sāka zāģēt vaļā sētas daļu. Mēs uz to reaģējām, brālis mēģināja viņam patraucēt, taču tas viss novērsa mūsu uzmanību no vārtiņiem, kuri pavisam drīz tika izcelti,” par nelūgto viesu rīcību stāsta Gitas meita Inga.

Drīz vien parādījušies arī pirmie asumi.

Cenšoties neielaist mājā atbraucējus, Gitas ģimene sadevusies rokās, izveidojot tādu kā dzīvo ķēdi nama durvju priekšā.

“Mums virsū nāca gan Gehtmans, gan policija. Sākumā nogrūda mani, tad nokrita arī mana māte. Manam jaunākajam dēlam policija iepūta acīs, domājams, piparu gāzi, un pēcāk, kopā ar manu brāli saslēdza rokudzelžos un aizveda uz policijas mašīnu,” par satraucošajiem notikumiem stāsta Inga.

Viņas vecākais dēls tikmēr filmējis notiekošo, taču, saskaņā ar Ingas teikto, dēlam esot piekodināts nekur nepublicēt videomateriālus.

Policijas atbilde

Aculiecinieka nofilmētais video, kurā redzams, ar kādām metodēm no mājas Imantā tika izlikta 83 gadus vecā Gita Karlsberga, ir nonācis arī Valsts policijas (VP) redzeslokā. Likumsargi Imantā fiksētos notikumus pagaidām komentē īsi – ir saņemtas sūdzības par policistu darbu, situācija tiekot vērtēta.

No policijas komentāra top skaidrs, ka par incidentā iesaistīto personu - pensionāres Gitas radinieku - nepakļaušanos likumsargiem uzsāktas divas administratīvās lietvedības.

Pret Gitas radiniekiem uzsākta lietvedība

“Sakarā ar notikumu Rīgā, Imantas ielā 25, šobrīd Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirknī ir uzsāktas divas administratīvās lietvedības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175. panta – par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas iestādes darbinieku likumīgam rīkojumam vai prasībai,” informē VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Elīna Sprudzāne.

VP informē, ka abas administratīvās lietvedības tiks nosūtītas izskatīšanai pēc piekritības tiesai, kura tad arī pieņems atbilstošu lēmumu.

Papildus tam VP pārstāve atklāj, ka tiks izvērtēta arī trešdienas incidentā iesaistīto policijas operatīvo darbinieku rīcība.

“VP RRP Rīgas Kurzemes iecirknī ir saņemti arī divi iesniegumi par iespējamajiem pārkāpumiem no policijas darbinieku puses. Pašlaik notikuma apstākļi tiek skaidroti,” informē VP.

Policija arīdzan aicina saprast, ka operatīvie darbinieki pieaicināti, lai nodrošinātu kārtību notikuma vietā.

Konkrētāki komentāri par likumsargu darbu nav sniegti.

Gitu neielaiž pat tualetē

Sarunā ar portālu Kasjauns.lv Inga apliecina, ka cīņa par namu, visticamāk, esot zaudēta: “Viss... esam ārā no mājas. Manu māti iekšā nelaida. Pēc kāda laika ienākt namā atļāva vien manam dēlam, kurš tad nu grāba un ķēra visu, ko vien varēja.”

Arī tas vēl neesot bijis viss. Inga saka, ka viņas mātei piepeši vajadzējis izmantot tualeti, taču apkārtējos Gitas lūgums ļaut izmantot nama labierīcības neesot iežēlinājis.

“Viņai nekas cits neatlika kā nokārtoties turpat ārpusē, blakus namam... mūs pazemoja līdz pēdējam,” telefonsarunā stāsta Inga. Viņa arī piebilst, ka namā vēl joprojām palicis liels daudzums Gitas personīgo mantu.

Incidenta laikā atsevišķu policijas ekipāžu izsauca arī Inga. “Viņi man lika rakstīt iesniegumu, taču es teicu, ka esmu satraukta, trīcu un nevaru to izdarīt. Palūdzu uzrakstīt iesniegumu manā vietā, piebilstot, ka to parakstīšu, taču viņi atteicās. Piepeši viņi sāka izjautāt arī tiesu izpildītāju Gehtmanu,” stāsta Inga.

Saskaņā ar viņas teikto, sarunājoties ar likumsargiem, notikušajā iesaistītās puses esot vainojušas viena otru agresīvās izpausmēs.

Austrālijas radi tā arī nav atsaukušies

Kopš vakardienas Gita ir apmetusies pie savas meitas, kura atklāj, ka šobrīd īsti nezina, kā rīkoties.

“Mamma pati vēl kaut kā turas, taču nezinu, cik ilgi tas tā būs. Viņai tomēr ir nepieciešamas tās zāles, kuras palika mājā. Arī es esmu 2. grupas invalīde un arī man šobrīd trūkst dažu medikamentu,” stāsta Inga.

Izrādās, ka Austrālijas radi, kuri ar portāla Kasjauns.lv starpniecību izteica vēlmi sazināties ar Gitu un viņas ģimeni, līdz šim tā arī nav atbildējuši uz e-pastu.

Ingai tamdēļ radušās aizdomas par ārzemniekiem, kuri mēģinājuši ar viņiem sazināties.

Kā tas aizsākās

Kā vēstījām, viss sācies, kad kaimiņiene, viltojot Gitas Karlsbergas parakstu, 2007. gadā esot ieķīlājusi viņas māju un „Parekss bankā” paņēmusi kredītu 86 000 eiro apmērā.

Sieviete naudu tā arī neesot atdevusi, un Karlsbergas ieķīlātā māja pārdota izsolē par 65 200 eiro, pašai Gitai sagādājot neaprakstāmu pārsteigumu.

Cenšoties panākt taisnību, Karlsberga par savu naudu pat veikusi rokrakstu ekspertīzi, kas pierādījusi, ka viņas paraksti tik tiešām ir viltoti, taču policiju šie atzinumi saskaņā ar Gitas sacīto neesot interesējuši.

Tiesā īpašnieces argumenti šajā lietā neesot neņemti vērā un tā uzskatot, ka taisnība ir bankai un tiesu izpildītājam.

Šobrīd Karlsbergu, kura no bankas nav saņēmusi ne santīma, ne centa un par kaimiņienes ņemto kredītu vairākus gadus neko nav zinājusi, visos dokumentos dēvē par parādnieci.

Visas viņas turpmākās prasības tiek noraidītas, bet iesniegumi policijai netiek ņemti vērā.

Ja viņu izliks no mājas, tiesāties vairs nebūs jēgas. Māja ir Gitas pēdējais bastions, un kundze to aizstāvēja visiem spēkiem.