"Turība" - Baltijā vienīgā augstskola, kurā ir bakalaura studiju programma "Organizācijas drošība"

Abu programmu absolventi bez papildus pārbaudījumiem ir tiesīgi saņemt Apsardzes sertifikātu, ko izsniedz Valsts policijas Apsardzes darbības sertifikācijas komisija.

Sadarbība ar drošības jomas ekspertiem

Studiju programmas ir izstrādāta sadarbībā ar lielākajiem drošības jomas uzņēmumiem, kā arī Latvijas drošības biznesa asociācijas un Valsts policijas ekspertiem. Tā ir jauna un mūsdienīgai kvalitātei atbilstoša studiju programma, kuru absolvējot iespējams ieņemt drošības dienesta vadītāja amatu jau esošos uzņēmumos vai iestādēs, kā arī veidot savu uzņēmumu šajā nozarē.



Izvēloties studēt programmā „Organizācijas drošība”, jāiesniedz šādi dokumenti: vidējo izglītību apliecinošs dokuments (vērtējums centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā – ne zemāks par E līmeni (20-39%)); izraksts no pacienta medicīniskās kartes (027/u), kas apliecina, ka reflektants ir praktiski vesels; izziņa no narkologa; izziņa no psihiatra; izziņa no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par (ne)sodāmību.

Lektori – pieredzējuši nozares profesionāļi

Studiju programmas direktors Vilnis Veinbergs skaidro, ka vislielākā vērtība šajā programmā ir iegūstamā profesionālā izglītība un praktiskā pieredze: „Programmas īstenošanā ir iesaistīti nozares praktizējoši profesionāļi ar daudzu gadu pieredzi, kas darbojas gan valsts, gan privātajā drošības sektorā”.



1., 2. un 4. studiju gadā studējošajiem būs iespēja iegūt pieredzi profesionālā drošības vidē, piemēram, Latvijas Drošības biznesa asociācijā – šīs nozares lielākajā nevalstiskajā organizācijā Latvijā, kas apvieno vairāk kā trīsdesmit apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomas uzņēmumus. Tāpat praktisko pieredzi var iegūt, darbojoties Biznesa augstskolas Turība drošības dienestā, un, iespējams, iegūt darba vietu jau studiju laikā vai pēc programmas absolvēšanas.

Pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem drošības jomas profesionāļiem

„Latvijā un visā pasaulē pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem drošības jomas profesionāļiem, tieši tāpēc Biznesa augstskola Turība piedāvā apgūt nepieciešamās iemaņas. Programmā ir iekļauti tādi studiju kursi kā Organizāciju drošības pamati; Drošības teorija; Apsardzes taktika; Stacionāro objektu apsardze; Informācijas tehnoloģijas un kiberdrošība; Drošības tehniskie līdzekļi; Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze; Fizisko personu drošība; Saskarsmes psiholoģija; Drošības psiholoģija; Praktiskā šaušana un pašaizsardzība; Krimināltiesības un kriminālprocess; Ierobežotas pieejamības informācija u.c.



Bet bakalauru programmā studiju kursā Fizisko personu drošība arī tiek apgūta specifiska personu pavadīšana, droša autobraukšana (nodarbības notiek trasē „333”), kā arī Stresa vadīšana krīzes situācijās un citi interesanti un aizraujoši studiju kursi”, stāsta V.Veinbergs.

Biznesa augstskolas Turība studiju programmas „Organizācijas drošība” direktors Vilnis Veinbergs. (Foto: Publicitātes)

Profesionālās terminoloģijas apguve

Ievērojot globalizācijas tendences, studiju programmā uzsvars tiek likts uz profesionālās terminoloģijas apgūšanu angļu, krievu un vācu valodā. Šo terminu apgūšana programmas absolventiem sniegs iespēju pieteikt sevi starptautiskajā tirgū, piemēram, Vācijā, Lielbritānijā un citviet. Minētajās valstīs komersantiem ir nepieciešami profesionāli sagatavoti drošības speciālisti ar līdera spējām, kam piemīt komandas gars, kā arī spēja operatīvi risināt dažādas problēmas. Drošības jomas speciālisti visā pasaulē tiek augstu vērtēti un ir labi apmaksāti.

Uzsvars uz praktiskajām iemaņām

Līdzīgas studiju programmas ir Somijā un Nīderlandē, taču tās vairāk ir vērstas uz teorētisko zināšanu apgūšanu kādā specifiskā drošības virzienā un iegūto teorētisko zināšanu iedzīvināšanu praksē. Arī Krievijā, Izraēlā un Ukrainā liels darbs ir ieguldīts līdzīgu programmu izstrādē. Biznesa augstskolas Turība piedāvātajā studiju programmā uzsvars ir likts uz praktiskajām iemaņām, kas būtiski ietekmē drošības jomā strādājošu personu kvalitatīvu uzdevumu izpildi!

Turība – praktiski labākā augstskola Latvijā!