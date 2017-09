Šodien un rīt nedarbosies bērnu rotaļu laukums Kr. Barona ielā

Departamenta pārstāvji skaidro, ka laukuma slēgšana nepieciešama saistībā ar nedēļas nogalē plānotajiem Centra sporta kvartāla atklāšanas svētkiem. Lai pilnvērtīgi sagatavotos gaidāmajam pasākumam, bērnu rotaļu laukums uz divām dienām tiks slēgts, taču 16.septembrī to varēs apmeklēt visi interesenti.

Kā ziņots, 16.septembrī plkst.12 tiks atvērts arī bērnu laukumam blakus esošais sporta komplekss.

Centra sporta kvartāla kopējā teritorija ir četri hektāri, no kuriem 7000 kvadrātmetros ir izveidots viens no lielākajiem rotaļu laukumiem bērniem. Tajā ir uzstādītas dažāda veida rotaļu iekārtas un elementi, kas domātas divu vecuma grupu bērniem - vecumā līdz 7 gadiem un no astoņu gadu vecuma. Rotaļu laukuma vizuālajā noformējumā izmantoti Rīgas simboli un vēsture.