Lai īstenotu Salu tilta kompleksa atjaunošanas, pārbūves un izbūves 2.kārtas projektu, plānots piesaistīt Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda finansējumu.

Rīgas domes lēmums nosaka, ka Rīgas domes Satiksmes departaments būs atbildīgā institūcija par projekta pieteikuma sagatavošanu Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai un atbildēs arī par projekta īstenošanu. Projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes ir būvniecība, autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Jau ziņots, ka šī projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 15 262 704 eiro, no kuriem Kohēzijas fonda finansējums ir 85% no kopējām izmaksām jeb 12 973 298 eiro. Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 2 289 406 eiro, kas ir 15% no attiecināmajām izmaksām, savukārt kopējās neattiecināmās izmaksas ir 2 080 747 eiro.