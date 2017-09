Klips tiks filmēts šādās vietās:

- no plkst. 6.30 līdz plkst. 7.15 Kuģu ielā, Mūkusalas ielā, posmā no AB dambja līdz Akmeņu ielai, uzbrauktuvē uz Akmens tilta Mūkusalas ielā un Uzvaras bulvārī, posmā un virzienā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam;

- no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00 uz Dienvidu tilta virzienā uz pilsētas centru;

- no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.30 Lāčplēša ielā, posmā no Brīvības ielas līdz Tērbatas ielai;

- no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.00 Valkas ielā, Vīlandes ielā, Rūpniecības ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Vidus ielai, Vidus ielā un Elizabetes ielā, posmā no Ausekļa ielas līdz Pulkveža Brieža ielai;

- no plkst. 18.30 līdz plkst. 19.30 Durbes ielā un Nameja krastmalā.

13. septembrī no plkst. 7.00 līdz plkst. 12.30 tiks aizliegta arī transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana:

- Akas ielā, 30 metru garā posmā no Lāčplēša ielas;

- Lāčplēša ielas labajā pusē, posmā un virzienā no ēkas Lāčplēša ielā 25 līdz Tērbatas ielai.

Par filmēšanas darbu norisi atbildīga SIA „Film Angels Productions”.