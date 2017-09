Starp ēkām, kurām jau pieslēgta apkure, ir septiņas izglītības iestādes un divi dzīvojamie nami, kā arī viena iestāde jeb nedzīvojamais fonds.

Paredzams, ka, saglabājoties vēsākam un drēgnākam laikam, aktīvā apkures sezona varētu sākties agrāk nekā ierasts, un iesniegumus par apkures pieslēgšanu no namu pārvaldniekiem varētu gaidīt jau tuvāko nedēļu laikā, prognozē "Rīgas siltums".

"Lai mājokļos būtu silti un komfortabli, "Rīgas siltums" ir gatavs uzsākt nākamo apkures sezonu jebkurā brīdī. Rīgā kārtība, kādā pieslēdz apkuri, ir nemainīga jau vairākus gadus - dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie saviem ēku apsaimniekotājiem ar lūgumu uzsākt apkures sezonu. Balstoties uz apsaimniekotāju lūgumu, "Rīgas siltums" piegādā siltumenerģiju pie nosacījuma, ka nav parādu par patērēto siltumenerģiju," norāda "Rīgas siltums".

Jau ziņots, ka vasarā, laicīgi gatavojoties nākamajai apkures sezonai, tika veiktas siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un katlumāju apkopes, kā arī izbūvēti aptuveni astoņi kilometri jaunu siltumtīklu bezkanāla tehnoloģijā, lai nodrošinātu drošu un nepārtrauktu siltumapgādi.

AS "Rīgas siltums" finanšu gada deviņos mēnešos, kas ilga no 2016.gada 1.oktobra līdz šā gada 30.jūnijam, strādāja ar 139,071 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 3,4% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada attiecīgajā periodā, savukārt kompānijas peļņa pieaugusi par 33,2% - līdz 14,939 miljoniem eiro, liecina uzņēmuma publiskotais finanšu pārskats.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantoti dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir 900 kilometru, no kuriem 75% atrodas "Rīgas siltuma" īpašumā. Uzņēmuma akcionāri ir Rīgas dome - 49%, Latvijas valsts - 48,995%, "Enerģijas risinājumi. RIX" - 2% un "Latvenergo" - 0,005%.