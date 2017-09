RīgaTV 24 jauno sezonu sāk ar drosmīgu vides reklāmas kampaņu

Klāvs Kalniņš, RīgaTV 24 direktors, par jaunās sezonas kampaņu stāsta: “Kampaņas plakātos atainots RīgaTV 24 pašmērķis – ieklausīties dažādos viedokļos un ar mūsu ētera personību palīdzību nogādāt iegūto informāciju līdz mūsu skatītājiem. Dažādi viedokļi liek paskatīties uz notikumiem un ziņām no dažādiem rakursiem, ne tikai no viena skatu punkta. Ieklausoties tajos, vēlamies sniegt skatītājiem kvalitatīvas un nesamākslotas ziņas, informāciju un izklaidi.”

Reklāmas kampaņa atklāj kanāla RīgaTV 24 mērķi un aicinājumu – ieklausīties un sadzirdēt dažādus viedokļus. Reklāmās redzamas trīs kanāla ētera personības, kuras iztēlojas, kā ir dzīvot cita cilvēka ādā. Ieklausoties dažādu cilvēku viedokļos, RīgaTV 24 ētera personības izprot un pielāgojas šo cilvēku videi, kā arī apstākļiem, kas veidojuši viņu domāšanas veidu un uzskatus. Kampaņa atspoguļo raidījuma “Tete-a-tete ar Rīgu” vadītājas Leldes Lietavietes prasmi saprasties ar mākslas pasaules pārstāvjiem, raidījuma “Preses klubs” vadītāja Aivja Ceriņa spēju izprast dažādu cilvēku politiskos uzskatus, kā arī raidījuma “Rampas ugunis” vadītāja Andra Kiviča izkopto mākslu ieklausīties talantīgu un veiksmīgu cilvēku dzīvesstāstos. Reklāmas kampaņā redzamās pārvērtības iespējamas padarīja brīnišķīgā grima māksliniece Baiba Bindemane, kā arī izcilais fotogrāfs Oleksandrs Krivonosovs .

Jaunās sezonas ietvaros dzīvi uzsāk vairāki jauni raidījumi. Jau no 2. septembra katru sestdienu pulksten 21:00 kanāla RīgaTV 24 ēterā ar raidījumu “Nelaimes rats” dosies Jānis Labucs un Jānis Jarāns. Šova laikā Labucs noskaidros, kurš no raidījuma viesiem ir erudītākais un kurš – labākais melis, kamēr Jarāns iejutīsies uzticama apsarga tēlā un paudīs savu viedokli par notiekošo Latvijā un pasaulē. Savukārt no 4. septembra katru darba dienu kanālā RīgaTV 24 tiks pārraidīts jauns ziņu raidījums “Ziņu stunda”. Ar šī raidījuma palīdzību varēsiet būt pirmie, kas uzzina par svarīgākajām dienas aktualitātēm, jo raidījums ēterā dosies jau pulksten 15:00! Kopā ar “Ziņu stundas” komandu varēsiet atklāt, kas notiek Latvijā un pasaulē, kā arī detalizēti izzināt aktuālākās ziņas. Jaunajā sezonā raidījumu klāstam pievienosies arī raidījums “Ēdiens kā zāles”, kurā uzzināsiet kādi ēdieni un pārtikas produkti palīdz uzturēt labu veselību un ārstē dažādas slimības.

Pārvērtības piedzīvos arī jau skatītāju iemīļoti raidījumi. Kārlis Streips jauno RīgaTV 24 sezonu uzsāks ar jaunu odziņu! Jau no 4. septembra katru darba dienu pulksten 22.00 raidījumā “Vēlais ar Streipu” skatītājiem tiks piedāvāta jauna rubrika – Šodiena vēsturē. Atklājiet, kādiem notikumiem jutām līdzi tieši pirms gada, diviem vai simts! Savukārt raidījums “Rīgas Stila Pavēlnieks” līdz ar 30. septembri kļūs vēl aizraujošāks. Dalībniekiem būs ne tikai jāpierāda savas stilista prasmes, bet arī jāpiedalās pašā apģērba tapšanas procesā. To, kurš no talantīgajiem jauniešiem to spēs izdarīt vislabāk, uzziniet jau šoruden!