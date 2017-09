Pievērst uzmanību analīžu rezultātiem Kārsavas novada domes vadītāju Ināru Silicku aicināja raidījuma “Aizliegtā paņēmiena” žurnālisti, kuriem par sliktajās analīzēm bija neoficiāla informācija.

Sākumā domes priekšsēdētāja atbildēja, ka viņa ir droša, ka nekādu noviržu no normas nav.

“Dzeramā ūdens kvalitātei, ja būtu kādi aizrādījumi, noteikti jau būtu pie manis uz galda. To, ka nav negatīvi atzinumi, es domāju, varu jums pateikt 99 procenti, jo savādāk es to zinātu,” teica Silicka, bet jau tās pašas dienas laikā atzina: “Izrādās, jā, tiešām, es esmu jums neviļus esmu sniegusi nepatiesu informāciju. (..) Es sapratu tā, ir bijusi viņa paša, vides inženiera Jura Vorkaļa iniciatīva paņemt ūdeņus pēc plūdiem. Tad viņš pārvaldnieku sapulcē ir pateicis, ka viss ir normālas analīzes. Bet tagad izrādās, ir tur atkāpes no normas un man nekas par to nav zināms. Jūs saprotiet, tas vispār nav joka lieta! Pat viņš ir aizlaidies atvaļinājumā, es tagad pilnīgi sašutusi esmu.”

Koliformu klātbūtne konstatēta krāna ūdens paraugos, kas ņemti no Mežvidus, Salnavas, kā arī Mērdzenes pamatskolas, kuras ūdenī turklāt atrastas arī zarnu nūjiņas. Visi šie mikroorganismi var izraisīt zarnu infekcijas – vieglā formā – caureju vai vemšanu, bet var būt arī nopietnākas saslimšanas. Patlaban nav ziņu, ka kāds no šo skolu bērniem būtu sūdzējies par veselības stāvokli.

Situācijas risināšanā iesaistījusies arī Veselības inspekcija, kas noņēmusi atkārtotus ūdens paraugus skolas. Līdz rezultātu iegūšanai, bērniem krāna ūdeni liegts lietot, tā vietā uz skolām atvesti bunduļi ar dzeramo ūdeni. Kas draud pašvaldības ierēdnim par šādu nolaidību, Silicka vēl nemācēja teikt: “Vai nu tur būs tikai rājiens vai tas būs daudz sarežģītāk...”