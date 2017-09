Rīgā risināsies Uļjanas Semjonovas kausa izcīņas sacensības basketbolā

Sacensību atklāšana „Daugavas sporta namā” (Kr. Barona iela 107) būs 14. septembrī plkst. 17.00. Atklāšanas ceremonija iecerēta svinīgāka kā citas reizes, jo šogad izcilā basketboliste Uļjana Semjonova atzīmē 65 gadu jubileju.

Kā daudzkārt uzsvērusi izcilā basketboliste Uļjana Semjonova, šāds turnīrs meitenēm dod plašāku skatienu uz basketbolu, jo spēlēt ar savas valsts komandām nav tas pats, kas piedalīties starptautiska mēroga sacensībās.

Dalību sacensībās U-15 grupā ir pieteikušas šādas komandas: „Young Angels academy” no Košices (Slovākija), „Soproni Darazsak Akademia” no Šopronas (Ungārija), „SK Audentes” no Tallinas (Igaunija), Kaļinas rajona Olimpisko rezervju sporta skola no Sanktpēterburgas (Krievija), kā arī „BS Rīga/Rīdzene” un „BS Rīga/Jugla” komanda.

Savukārt U-17 grupā sacensībās piedalīsies: Ņevas rajona sporta skolas komanda no Sanktpēterburgas (Krievija), „Young Angels academy” komanda no Košices (Slovākija), Viļņas basketbola skola (Lietuva), Grodņas (Baltkrievija) apgabala izlase, kā arī „BS Rīga/TTP” un „BS Rīga/Rīdzene” komandas.

Spēles risināsies Basketbola skolas „Rīga” sporta bāzē „Daugavas sporta nams” un sporta centra „Rīdzene” laukumos. Sacensību kalendārs, rezultāti un foto galerija pieejama jaunizveidotajā turnīra mājas lapā: www.ulacup.lv, kurā ikvienam interesentam ir pieejama arī informācija iepriekšējo gadu sacensību norisi.

Sacensības atbalsta Rīgas pašvaldība, tās organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD). Sacensību apmeklējums ir bez maksas.