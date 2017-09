Raidījums: Rīga noslēdz apšaubāma izdevīguma līgumu ar viesnīcas attīstītājiem

LTV ziņoja, ka projekta attīstītājam, Lietuvas uzņēmuma “Nevertel” Latvijas filiālei jau sen pieder lielākā daļa no zemes – to nopirkuši no kādas privātpersonas. Taču būvniecībai bija nepieciešami vēl divi īpašumi kaimiņos – tie pieder pilsētai. Rīgas dome pati atzīst – tie ir pēdējie tukšie zemes gabali Vecrīgā, kur ļauts būvēt. Tomēr pilsēta nevis izvēlējās tos pārdot par izdevīgu cenu, bet iznomāt uz 30 gadiem Lietuviešu uzņēmumam.

Rīgas domes Pilsētas īpašumu komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs Latvijas Televīzijai skaidroja: “Notika trīs izsoles, pēdējās cena samazināta uz 20%. Informācija, ka ir pieejami zemes gabali visiem investoriem ir, intereses nebija”

Lietuviešiem darījums izrādījās ļoti veiksmīgs, bet Rīgas pilsētai – tieši otrādi, secina “de facto”. Ja “Nevertel” piedalītos izsolē, būtu jāšķiras no vairāk nekā pusotra miljona eiro, bet tagad jāmaksā tikai par nomu – aptuveni 10 000 eiro gadā, par visu nomas laiku – 300 000 eiro. Turklāt šādu, ar nomas līgumu uz 30 gadiem apgrūtināto zemi, diez vai kāds cits gribēs nopirkt.

Taču no 2017. gada likums nosaka - uz svešas zemes celtu ēku ar laiku būs jāatdod zem īpašniekam. Tagad “Nevertel” izteicis vēlmi tomēr pirkt zemi. Raidījums atzīmē, ka situācija atkal izdevīga lietuviešiem – parasti nomas līgums pazemina nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Oļegs Burovs tikmēr sola, ka zemi pārdos pa tirgus vērtību: “Mēs lūdzām lai vērtētājs nevērtē nomas līgumu kā apgrūtinājumu nekustamajam īpašumam, tirgus vērtība nevar būt samazināta ”.

Uzņēmums, kas plāno celt 11 miljonus vērto viesnīcu gan nevar lepoties ar spožām finansēm. Lietuvas “Nevertel” jau vairākus gadus nes pamatīgus zaudējumus. Īpašnieki paslēpti vairāku saistītu uzņēmumu ķēdē, tās pēdējais posms – firma ASV Delavēras štatā, kas tiek uzskatīts par ārzonu un nelabprāt atklāj tur reģistrēto biznesu datus.

Žurnālistam no Lietuvas laikraksta “15min” izdevās sazvanīt vienu uzņēmējiem – Arunu Belešku, kas saistīts ar “Nevertel”. Beleška apgalvo – īpašumu Vecrīgā pirks tikai par pazeminātu cenu.