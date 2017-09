Aizsardzības ministra padomnieks lobējis vienas firmas intereses

Aizsardzības nozares plānoto iepirkumu apjoms šogad ir aptuveni 150 miljoni eiro un tā ir aptuveni trešdaļa no visa aizsardzības budžeta. Ap 90 miljoni tērē ekipējumam, 64 - infrastruktūrai. Pērn iepirkumu sadaļu politiski sāka pieskatīt aizsardzības ministra padomnieks - Zaļās partijas biedrs un tās valdes priekšsēdētājam Edgaram Tavaram pietuvināta persona Jānis Zablovskis.

Meklējot informāciju par Zablovski, pārsvarā redzamas fotogrāfijas, kurās viņš kazino spēlē pokeru. Padomnieks uzsver - jau kādu pusotru gadu ar azartspēlēm vairs neaizraujoties, turklāt viņam ir izsniegta arī pielaide valsts noslēpumam.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (LZP) saka, ka Zablovska pienākumos ir “apkopot informāciju, sniegt man informāciju, runāt, darīt, braukt, skatīties – tas viss ir darba pienākumos.”

Jānis Zablovskis uz “de facto” jautājumu, vai viņa darba pienākumu apraksts nozīmē arī to, ka viņam ir brīvi pieejami iepirkumu speciālisti un kontaktēties ar viņiem, atbild: “Jā, protams, kā arī pieprasīt informāciju no viņiem!”.

Tas liek bažīties, vai politiskā amatpersona nemēģina iejaukties arī iepirkumu saturā. Bet ir kāds pavisam konkrēts fakts, kas liek vaicāt, vai Zablovskis nav darbojies vienas firmas interesēs.

Maijā Zablovskis apmeklēja Kanādas aizsardzības un drošības izstādi CANSEC. Kopā ar viņu bija arī viens armijas pārstāvis, un jaunais Latvijas militārais atašejs Kanādā. Bet miniatūrajā delegācijā iekļuva viens vienīgs uzņēmējs - regulārs armijas iepirkumu dalībnieks – firmas “Belss” pārstāvis.

Jānis Zablovskis skaidro: “Situācija bija tāda, ka tika jautāts, vai es iebilstu, ka SIA “Belss” piedalīsies delegācijā, un es atbildēju, ka man nav iebildumu pret to. Tas arī vienīgais.” Uz precizējošu jautājumu – kurš to vaicāja, Zablovskis apliecina – pats uzņēmums to ir vaicājis.

Šobrīd Kanāda kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas armijas partneriem – šeit atrodas Kanādas vadītās NATO kaujas grupas karavīri. Notikušās izstādes nozīmi uzsver arī vēstniecībā.

“Par šī pasākuma nozīmīgumu liecināja kaut vai tas, ka klāt bija citu NATO un mūsu kaimiņvalstu, kā, piemēram, Zviedrijas, izvērstās delegācijas, kurās bija arī šo valstu vēstnieki un aizsardzības atašeji, kā arī aizsardzības rūpniecības padomju/asociāciju vadītāji,” raidījums “de facto” citē Latvijas vēstnieku Kanādā Kārli Eihenbaumu.

Taču Latvijas uzņēmumus vai viņu pārstāvošo Latvijas drošības un aizsardzības industriju federāciju par izstādi Kanādā un plānoto delegāciju neinformēja. Lai gan vienošanās ar ministriju to paredz. Kāpēc tā - Zablovskis skaidrojumos sapinas. Vispirms stāsta, cik svarīgi uzaicināt iespējami daudz vietējo uzņēmumu, pēc tam - ka domājis par Kanādas latviešu uzņēmumu pieaicināšanu. Taču galu galā nevar atbildēt, kāpēc delegācijā bija viens uzņēmums, ar kuru kopā tad arī apmeklēti stendi.

Amatpersonas rīcība radījusi jautājumus citiem uzņēmumiem. Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle saka: “Diemžēl mēs par šādu iespēju deleģēt savu cilvēku uzzinājām post factum, un tas, ko mēs šobrīd esam pārskatījuši, ir šī te informācijas apmaiņa par šādām vizītēm, jo arī mums šī vienošanās par sadarbību paredz, ka mums ir iespējas piedalīties tai skaitā vadības līmeņa vizītē, bet līdz šim tāda iespēja nav bijusi. Un šī informācijas aprite ir jānostiprina. Lai nebūtu situācija, ka ir šī situācija, ka ir šie jautājumi no uzņēmumiem, ka vienam ir bijusi iespēja un citiem nav bijusi iespēja.”

Kanādā izstādes CANSEC stendus Zablovskis apmeklēja kopā ar firmas “Belss” pārstāvi. Iespējams, Zablovskis arī pie oficiālā ielūguma uz izstādi tika, pateicoties firmas “Belss” aktivitātēm. Tā jau kopš gada sākuma pati meklēja visas iespējas, lai izstādi apmeklētu, sarakstoties gan ar Latvijas un Kanādas vēstniecībām, gan Aizsardzības un Ārlietu ministrijām.

“Mēs uzskatām, ka šī piepūle, kas bija saistīta ar Kanādu, mums viņa ir veiksmīga, jo mēs esam šobrīd dabūjuši 300 000 eiro pasūtījumu, ko finansē Kanādas armija. Tad teikt, ka bija nepareizs lēmums braukt uz izstādi, būtu nepareizi,” raidījumam “de facto” saka SIA “Belss” īpašnieks Tālis Ziediņš.

Uzņēmējs neslēpj, ka, kopā ar oficiālu delegāciju apstaigājot stendus, var iegūt papildu uzmanību un uzticamību. Tālis Ziediņš: “Uzņēmējam tas nozīmē to, ka ir vieglāk atgriezties pie stenda un sākt praktiskas sarunas, konkrētāk. Jo tad otra puse redz, ka esam uzticams partneris, kas ir kopā ar Aizsardzības ministriju vai Ārlietu ministriju no Latvijas.”

Aizsardzības ministra padomnieka rīcība šādu iespēju veicināja tikai vienam uzņēmumam no Latvijas.

Zablovskis ielūgumu no Kanādas saņēma marta beigās, uz izstādi devās maija beigās. Bet pa vidu – aprīļa beigās firmas “Belss” īpašnieks Latvijas Zaļajai partijai un Zaļo un zemnieku savienībai ziedoja 24 900 eiro.



“ZZS un LZP ir tā partija, kas ir pamainījusi situāciju un šobrīd Latvijas uzņēmēji ir iesaistīti militāro piegāžu un lielo projektu realizācijas ķēdēs,” lēmumu par ziedojumu skaidro Ziediņš.



Ministrs atzīst, ka par konkrētā uzņēmēja nokļūšanu delegācijā uzzinājis jau pēc padomnieka atgriešanās. Un uz jautājumu, vai nepastāv bažas par vienas konkrētas kompānijas lobēšanu, Bergmanis atbild: “Man šobrīd tādu bažu nav. Bet, ja atklāsies tādi fakti, tad tiks pieņemtas attiecīgas konsekvences.”

Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars noliedz, ka par iepirkumu padomdevēja nonākšanu šajā krēslā būtu rūpējies pats vai partijas spice. Taču tai pašā laikā neslēpj, ka jau ir informēts par “de facto” interesi un par interviju saturu. “Šobrīd tiek mesta diezgan liela šaubu ēna uz šo vienu konkrēto personu. Es domāju, ka mēs ar ministru pārrunāsim šo situāciju, izvērtēt vispār šo nepieciešamību – tas būs ministra paša lēmums,”saka Tavars.

Zablovska rīcība ir pretstatā ar ar Aizsardzības ministrijas nu jau vairākus gadus pausto mudinājumu Latvijas uzņēmējiem nepalikt malā, kooperēties un piedalīties kā apakšuzņēmējiem lielos piegādes līgumos.

Pēc “de facto”intereses par Zablovska rīcību, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis piektdien pieņēma lēmumu atbrīvot no darba padomnieku, kurš rīkojies pretēji labiem tikumiem. “Ņemot vērā saņemto un pārbaudīto informāciju, kas attiecas uz Jāņa Zablovska rīcību, pildot darba pienākumus, esmu pieņēmis lēmumu no 8.septembra pārtraukt darba līgumu ar šo padomnieku,” raidījumu informēja Bergmanis.