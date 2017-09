Rīgas kanālā šodien "pulcējās" simtiem dzeltenu pīļu

37 Foto Tā šodien Rīgā mēģināja pievērst vīriešu uzmanību regulārām veselības pārbaudēm +33

Pagājušajā gadā labdarības akcijā tika pārdotas 390 pīlītes ar kopējo saziedoto summu 1950 eiro apmērā. Par šo naudu bezmaksas konsultācijas saņēma 103 vīrieši. Konsultācijas tika veiktas Cēsīs, Dobelē, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Pasākuma apmeklētāji, ziedojot piecus eiro, saņems kārtas numuru, kas savukārt atbilst vienai no pīlītēm, kuras tiks laistas kanāla "Pīļu skrējienā". Pasākumu vadīs Aivis Ceriņš, bet uz skatuves kāps tādi mākslinieki kā Arstarulsmirus, Elza Rozentāle, grupa "My Radiant You" un māksliniece "Patrisha".

Pie dīdžeja pults priekšnesumu sniegs "DJ Spinga", bet par bērnu atrakcijām rūpēsies Jogitas Pūpolas pasākumi un Kašers ar "Trakajiem putniem".

Pasākumu apmeklēs arī tā patrons, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS).

Pasākumu jau piekto gadu organizē vīriešu organizācijas "Round Table" Latvijas klubs sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu un tās atbalsta fondu.