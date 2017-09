Jelgavas bērnunamā vienas ģimenes locekļi vairs netiks šķirti

Direktore pastāstīja, ka pašlaik viens no uzdevumiem ir radīt centrā ģimenisku vidi. "Darāmā ir ļoti daudz. Gribas radīt ģimenisku vidi un pirmais, ko esam paveikuši, ir grupu reorganizācija. No septembra ir jaunā kārtība," klāstīja Kovaļevska, skaidrojot, ka iepriekš bērni grupās tika dalīt pēc vecuma posmiem, līdz ar to vienas ģimenes bērni varēja tikt nošķirti, bet tagad kritēriji ir citi, un brāļi un māsas dzīvo vienā grupā.

Tāpat jaunā kārtība paredz mazāku darbinieku rotāciju pa grupām: iepriekš vienā grupā varēja strādāt septiņi astoņi darbinieki, bet tagad katrai grupai ir piesaistīti četri speciālisti - divi sociālie aprūpētāji un divi aprūpētāji.

"Tas nozīmē, ka katrā grupā ir viena stabila komanda, kas bija vajadzīgs," pauda Kovaļevska, atzīstot, ka darbinieku štatu nokomplektēt ir grūti, jo ne visi ir gatavi emocionālajai un arī fiziskajai slodzei, arī bērnunama imidžs ir cietis. Pašlaik aprūpes centrā nepieciešami gan sociālie aprūpētāji, gan medicīnas māsa.

Kovaļevska neslēpa, ka jāuzlabo arī darbinieku un bērnu saskarsmes spējas un pastāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju apgūšana. Bērnunama vadītāja stāstīja, ka pirms jaunā mācību gada bērni kopā ar aprūpētājiem bija devušies uz veikalu, lai iegādātos apģērbus un apavus, kas izvērtās par pārbaudījumu, jo daļa bērnu vēlējusies iegādāties mantas, kas nav nepieciešamas, taču piesaistīja viņu uzmanību.

"Daļa aprūpētāju izturēja bērnu spiedienu, bet daļa ne. Jāanalizē un jāargumentē, kāpēc vajadzēja darīt tā vai citādāk," stāstīja bērnunama vadītāja.

Lai attīstītu pastāvīgās dzīves prasmes, vairāk uzmanības tiek pievērsts arī ēdiena gatavošanas nodarbībām, kuru iepriekš bijis maz, uzskata Kovaļevska.

Viņa atzina, ka iepazīšanās sarunās ar bērniem atklājies, ka viņi bērnunamā ir cietuši no vardarbības.

Bērnunama vadītāja uzteica sadarbību ar Jelgavas pašvaldību, kas viņas darbu atbalstot gan mutvārdos, gan finansiāli, nodrošinot līdzekļus jauna inventāra iegādei.

"Lai izpildītu visas prasības, administrācijai nepieciešami arī jauni datori, un drīzumā tie mums tiks piegādāti," skaidroja Kovaļevska.

Sadarbība turpinās arī ar Jelgavas Pašvaldības policiju, taču bērnunama direktore skaidroja, ka tā vairāk saistīta ar preventīvo darbu, jautājumiem par bērnu tiesībām un situācijām, kad jāpalīdz bērniem likuma pārkāpšanas gadījumos.

Tāpat Kovaļevska plāno iepazīties ar bērnu skolotājiem un izglītības iestāžu direktoriem, lai vajadzības gadījumā varētu veiksmīgāk atrisināt problēmsituācijas.

Arī izglītības jomā Kovaļevska ieviesusi izmaiņas, un tagad bērni netiek sūtīti uz internātskolām, bet izglītību apgūst Jelgavā, katru pēcpusdienu atgriežoties aprūpes centrā. Izņēmums ir viena devītklasniece, kas vēlējusies devīto klasi absolvēt internātskolā ārpus Jelgavas.

Jau vēstīts, ka Kovaļevska centru sākusi vadīt augustā.

Iepriekš bērnu tiesības sargājošajās iestādēs nonākuši septiņi iesniegumi par dažādiem pārkāpumiem Jelgavas bērnunamā, un saistībā ar notikušo tika sākta izmeklēšana, kuras laikā no amata pienākumu pildīšanas atstādinātas vairākas audzinātājas.

Jelgavas pašvaldībā tika izveidota komisija, kas izvērtēja bērnu nama vadītājas Maijas Neilandes atbilstību ieņemamajam amatam. Lai arī pašvaldības komisija secinājusi, ka viņa var turpināt darbu, tomēr Neilande nolēma darbu pamest, tāpēc uz šo amatu tika izsludināts konkurss.