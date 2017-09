"Mēs esam tāda fakta priekšā, ka pārtikas produktiem ir ļoti pieaugušas cenas. Piemēram, piena produktiem apmēram par 40% ir pieaugušas. To mēs īsti redzam arī ieejot veikalā," saka Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāve Ilona Dreimane.

Lai pabarotu vairāk nekā 80 000 bērnu no 1. līdz 4. Klasei, šogad budžetā atvēlēti vairāk nekā 19 miljoni eiro. Pēdējo reizi skolas pusdienu cena tika pārrēķināta 2014. gadā, kad to palielināja no 1,14 eiro līdz tagadējiem 1,42 eiro. "Vienīgais subjektīvais rādītājs, uz kā pamata mēs varam pārskatīt summas par labu lielākam pakalpojumu grozam, ir inflācijas rādītājs. Objektīvi mums šobrīd nav pamata pārskatīt," skaidro izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs Andis Geižāns.

Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) atzīst: tas, cik labas pusdienas bērnam tiek piedāvātas, lielākoties ir atkarīgs no tā, cik daudz pašvaldība ir gatava piemaksāt un kāds ir iepirkums. "Tā ir iepirkuma procedūra. Komersants piekrīt, viņam ir jāiepazīstas ar nosacījumiem un jāvienojas ar savu izglītības iestādi, jāpierāda. Tas ir sarunu rezultāts ar pašvaldību, ja piesakās uz šo iepirkumu zinot nosacījumus," norāda LPS padomniece izglītības jautājumos Ināra Dundure. Pašvaldību savienības dati liecina, ka vislabāk bērnus baro nelielās skolās, kur ēdināšanas iepirkums nemaz netiek organizēts. Pašvaldība algo pavāru, kurš gatavo pusdienas, bieži vien izmantojot pašu skolas dārzā izaudzēto.

Tiek pausta cerība, ka nākamgad ēdināšana skolās varētu palikt nedaudz lētāka. Bet tas notiks tikai tad, ja politiķi tiešam atbalstīs solīto pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem. Šāds solis samazinātu arī izdevumus programmai "Skolas auglis", kuru lielākoties nodrošina tas pats ēdinātājs, kurš bērniem brīvpusdienas.