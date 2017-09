Viesuļvētra "Irma": Ārlietu ministrija nāk klajā ar atgādinājumu cilvēkiem no Latvijas

Ministrijā skaidroja, ka vēstniecība ASV ir saņēmusi palīdzības lūgumu no četriem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atradās Maiami un vēlējās ātrāk pamest reģionu. Personas izlidoja no ASV teritorijas tās pašas dienas laikā.

Uz ministrijas tālruni ārkārtas situācijām saņemts ar zvans no kādas Latvijas valstspiederīgās mātes, kuras meita atradās ASV Floridas štatā un tika evakuēta uz ASV vidieni.



Savukārt viena no Latvijas tūrisma aģentūrām informēja par diviem tūristiem no Latvijas, kuri pašreiz atrodas Dominikānā. Ministrija sazinājās ar ceļotājiem un pārliecinājās par viņu drošību.



ĀM Konsulārajā reģistrā līdz šim nav reģistrējies neviens ceļotājs, kurš pašreiz īslaicīgi uzturas ASV un Karību jūras teritorijā - Bahamu Salās, Dominikānā, Haiti, Kubā vai Senmartēna salā.



ĀM atgādina, ka ASV Floridas štatā, Puertoriko un Karību jūras ziemeļaustrumu reģionos ir izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar piektās kategorijas viesuļvētru "Irma". Gaidāms, ka viesuļvētra sasniegs Floridu šīs nedēļas nogalē. Ministrija aicina ceļotājus, kuri uzturas viesuļvētras ceļā esošajās teritorijās, sekot līdzi vietējo varasiestāžu ieteikumiem un evakuācijas rīkojumiem.



ĀM arī vērš uzmanību, ka viesuļvētra "Irma" solās būt līdz šim postošākā Atlantijas okeāna vētra ASV vēsturē.



Ministrija aicina visus Latvijas valstspiederīgos, ja tie atrodas vētras skartajās teritorijās un ir nepieciešama palīdzība, nekavējoties sazināties ar Latvijas vēstniecību ASV, pa tālruni +1 202 328 2881 vai zvanīt uz Konsulārā departamenta tālruni ārkārtas situācijām Rīgā - +371 26 33 77 11, vai rakstot uz "palidziba@mfa.gov.lv".

Jau ziņots, ka ASV Floridas štata valdība piektdien aicināja 5,6 miljonus cilvēku jeb vairāk nekā ceturto daļu štata iedzīvotāju evakuēties viesuļvētras "Irma" dēļ.

Tikmēr viesuļvētrā bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 22 cilvēkiem, piektdien paziņoja varas iestādes.

Ir gājuši bojā 11 cilvēki Senmartēnas un Senbartelmī salās, četri cilvēki ASV Virdžīnu salās, četri cilvēki Britu Virdžīnu salās, un pa vienam cilvēkam Barbudā, Angiljā un Barbadosā.