Hospitāļu ielas svētki 2014. gadā. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Pasākuma laikā slēgs satiksmi Peldu, Hospitāļu un Ierēdņu ielas posmos

Sakarā ar publisku pasākumu "Hospitāļu ielas svētki" svētdien, 10. septembrī no plkst. 14.30 līdz 22.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Hospitāļu ielas posmā no Zirņu ielas līdz Ieroču ielai un Ierēdņu ielas posmā no Hospitāļu ielas līdz iebrauktuvei tirdzniecības centra "Rimi Valdemārs" stāvvietā, portālu Kasjauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.