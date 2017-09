"We Run Riga 2017" būs izmaiņas pieturu Ķīpsalā un dažos sabiedriskā transporta maršrutos

Sestdien, 9. septembrī no plkst. 21:00.

9. maršruta trolejbusi no Stacijas laukuma uz Iļģuciemu kursēs pa maršrutu līdz Uzvaras bulvārim, tālāk pa Uzvaras bulvāri, Slokas ielu, Kalnciema ielu un tālāk pa maršrutu. Plānots, ka pirmais trolejbuss pa izmainīto maršrutu no galapunkta „Stacijas laukums” izbrauks plkst. 21:13.

5., 12., 25. maršruta trolejbusi un 13., 30., 37., 41., 53. maršruta autobusi kursēs no Pārdaugavas pa Vanšu tiltu, neiebraucot Ķīpsalā.

Svētdien, 10. septembrī no plkst. 8:45 līdz apmēram plkst. 13:30.

9. maršruta trolejbusi no Stacijas laukuma uz Iļģuciemu kursēs pa maršrutu līdz Uzvaras bulvārim, tālāk pa Uzvaras bulvāri, Slokas ielu, Kalnciema ielu un tālāk pa maršrutu. Plānots, ka pirmais trolejbuss pa izmainīto maršrutu no galapunkta „Stacijas laukums” izbrauks plkst. 8:34.

13. maršruta autobusi no galapunkta „Preču – 2” uz Babītes staciju kursēs pa maršrutu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, tālāk pa Krišjāņa Valdemāra ielu, Slokas ielu, Dagmāras ielu, Buļļu ielu un tālāk pa maršrutu. Plānots, ka pirmais reiss pa izmainīto maršrutu izbrauks plkst. 8:20.

57. autobusa maršruts no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:30 būs slēgts. Pirmais 57. maršruta autobusa reiss no galapunkta „Abrenes ielas” izbrauks plkst. 14:30, no galapunkta „Ķīpsala” - plkst. 15:00.

5., 12., 25. maršruta trolejbusi un 30., 37., 41., 53. maršruta autobusi kursēs pa Vanšu tiltu, neiebraucot Ķīpsalā.

No 9. septembra plkst. 21:00 un 10. septembrī no plkst. 8:45 līdz plkst. 13:30 pasažieri, kuri lieto abonementa biļetes braukšanai mainītajos autobusu un trolejbusu maršrutos, lai nokļūtu līdz nepieciešamajam galapunktam, drīkstēs tās izmantot citos autobusu un trolejbusu maršrutos, braucienu nereģistrējot.