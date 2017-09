LETA

Krišjāņa Valdemāra ielā būs izmaiņas atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar asfalta virskārtas ieklāšanu, no 8. septembra plkst. 22:00 līdz 9. septembra plkst. 8:00 Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Kalpaka bulvāra līdz Skanstes ielai un no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 Duntes ielas posmā no Skanstes ielas līdz Laktas ielai, sabiedriskais transports nekursēs.