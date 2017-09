Šovasar 8.jūlijā Agnesei būtu apritējuši 33 gadi. (Foto: Facebook)

Šī gada 8. jūlijā Latvijas pilsonei Agnesei Kļaviņai būtu apritējuši 33 gadi. Diemžēl jaunās sievietes ģimene dienu atzīmēja, joprojām sērojot un cerot uz taisnu tiesu.

Britu vīrieši Džordžs Veslijs Kapers (37) un Kreigs Porters (32) notiesāšanas gadījumā varētu saņemt līdz 15 gadu cietumsodu. Abi varētu tikt apsūdzēti arī Kļaviņas slepkavībā, ja tiktu atrastas latvietes mirstīgās atliekas.

Vīrieši apsūdzēti par Kļaviņas nolaupīšanu, balstoties pierādījumos, tostarp DNS analīzēs, kas savākti uz Kapera tēvam piederošās jahtas. Tāpat pierādījumos iekļauti novērošanas kameras kadri, kuros redzams, ka trīs nenoskaidroti vīrieši uz jahtu nes lielu čemodānu.

Joprojām bez rezultātiem

Agneses ģimene pirms dažiem gadiem izveidoja feisbuka lapu "Find Agnese Klavina", kurai seko vairāk nekā 5300 cilvēku. Šajā lapā radinieki rakstīja, ka viņiem ir pamatotas bažas, ka Spānijas tiesa neļauj tajā publiskot detaļas par izmeklēšanas gaitu un ieraksti pat tiekot dzēsti.

Pērnā gada martā ģimene pauda aizdomas, ka apsūdzēto vīriešu juristi izmanto savu ietekmi un slēpjas aiz Spānijā spēkā esošajiem informācijas noslepenošanas likumiem.

Slepkavībā apsūdzētajiem (resp., viņu pārstāvjiem tiesvedībā) ir pilna pieeja, piemēram, pierādījumu materiālu bāzei, taču Agneses ģimenei ne. Detaļas varēšot publiskot vien pēc izmeklēšanas pabeigšanas.

Viņa pēdējoreiz redzēta kūrortā Spānijā. Iespējams, sievietes līķis no jahtas iemests jūrā. (Foto: Facebook)

Miljonāra dēlam vēl viena apsūdzība par sievietes slepkavību

Paralēli esošajām apsūdzībām Spānijas prokurori Vesliju Kaperu (39) apsūdz arī kādas trīs bērnu mammas slepkavībā, kuru Kapers dzērumā un kokaīna reibumā notriecis ar auto un no notikuma vietas aizlaidies. Par to viņam draud divarpus gadu ilgs cietumsods. Kā vēsta "The Sun", Kapers mirušās sievietes ģimenei samaksājis prāvu sāpju naudu, lai tā neuzstāj uz bargāku cietumsodu.

Pats vīrietis gan vēl joprojām nav notiesāts un uzturas kūrortā Andalūzijā.

Par ko ir stāsts?

Kasjauns.lv jau rakstīja, ka Spānijā bez vēsts pazudusi latviešu izcelsmes viesmīle Agnese, kura pēdējo reizi redzēta "Aqua Mist" bārā 2014.gada 6.septembrī, kuru agrā rīta stundā pameta kopā ar diviem vīriešiem - Vesliju Kaperu un Kreigu Porteru. Šie abi vīri ir turīgu, ietekmīgu britu dinastiju atvases. Kā uzskata Kļaviņu ģimenes advokāts, šie cilvēki, visticamāk, latvieti noslepkavojuši un tad no jahtas iemetuši jūrā.

Agneses ķermenis joprojām nav atrasts. Viņas tuvinieki uzskata, ka tas atrodas jūras dzelmē.